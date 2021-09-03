Выписка из ЕГРН — что это, какую информацию содержит и какие бывают разновидности?

Кстати, получить данные из ЕГРН вы можете на этом сайте: https://kartagov.ru/ — здесь только нужно ввести адрес или кадастровый номер.
Когда человек планирует какую-либо сделку по недвижимости ему хочется быть уверенным во всем: что жилье не арестовано, не находится в залоге и не принадлежит 3 лицам. Если говорить конкретнее, то получить данные из Единого Государственного Реестра Недвижимости стоит в следующих ситуациях:
В общем, официальный документ из ЕГРН может понадобится в любой ситуации, ведь туда заносят все данные, связанные с недвижимостью. В том числе изменения прав собственности, регистрация договоров, информацию о зарегистрированных лицах, кадастровый номер и стоимость объекта и так далее.
В зависимости от цели назначения, официальные документы из Единого Государственного Реестра Недвижимости бывают нескольких видов:
Все разновидности бывают как в бумажном, так и в электронном варианте. Кстати, во втором случае заплатить придется несколько меньше (примерно в 1,5-2 раза). При этом выписки из ЕГРН отличаются в зависимости от статуса владельца. Так, бывают физические, юридические и государственные лица. И для них всех выписки из ЕГРН будут отличаться, в том числе и стоимостью, даже если будут нужны для одних и тех же целей.
Важно отметить, что некоторые виды этого официального документа могут не предоставляться отдельным лицам. Например, выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости о признании владельца частично или полностью недееспособным не выдается юридическим лицам во всех случаях. Поэтому предварительно стоит узнать о статусе лица, владеющего недвижимостью, а уже потом делать запрос.
В Едином Государственном Реестре Недвижимости есть информация о людях, которые прописаны в этом жилье. Поэтому при продаже квартиры покупатель может получить выписку из ЕГРН и увидеть, что в квартире прописаны еще люди. Из-за этого процесс продажи может сильно замедлиться, да и высокий риск, что сделка и вовсе может сорваться. По этой причине рекомендуется заранее позаботиться об этом вопросе.
Единственный выход – законно выписать человека из квартиры. Этот процесс для многих людей может показаться трудным. Но на самом деле, он больше времязатратный, нежели чем трудный. Чтобы вам проще было осуществить этот процесс, рекомендуем перейти на сайт: https://kartagov.ru/blog-instrukcii/kak-vypisat-cheloveka-iz-kvartiry. Там мы расписали пошаговую инструкцию, как выписать человека из квартиры.
Во всех разновидностях выписки, которые были указаны в статье выше, всегда будет содержаться эта информация:
И все эти данные вы можете получить в несколько кликов из Единого Государственного Реестра Недвижимости.
ЕГРН – это большая база данных, которая понадобится каждому человеку практически при любых сделках, связанных с недвижимостью. Заказать выписку может не только владелец, но и другой человек. Особенно часто люди это делают при покупке квартиры. Поэтому если вам необходимо выписать человека из квартиры, то пошаговую инструкцию можете найти на этом сайте: https://kartagov.ru/blog-instrukcii/kak-vypisat-cheloveka-iz-kvartiry. Там подробно рассмотрен этот вопрос.
Фото с сайта pixabay.com
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