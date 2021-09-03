Выписка из ЕГРН — что это, какую информацию содержит и какие бывают разновидности?

Кстати, получить данные из ЕГРН вы можете на этом сайте: https://kartagov.ru/ — здесь только нужно ввести адрес или кадастровый номер.

Зачем оформлять выписку из ЕГРН?

Когда человек планирует какую-либо сделку по недвижимости ему хочется быть уверенным во всем: что жилье не арестовано, не находится в залоге и не принадлежит 3 лицам. Если говорить конкретнее, то получить данные из Единого Государственного Реестра Недвижимости стоит в следующих ситуациях:

при необходимости улучшения жилищных условий – выписка подтвердит необходимость;

при покупке/продаже недвижимости – ЕГРН подтверждает право на собственность или позволяет проверить данные с теми, которые указал владелец;

при оформлении наследства – позволяет корректно осуществить переход владения от одного человека к другому;

при дарении – то же самое, что и в случае оформления наследства;

при приватизации – этот процесс практически на каждом этапе требует выписку;

при получении кредита в банке под залог недвижимости – подтверждает ваше владение жильем;

при спорах и судебных разбирательствах – выписка из ЕГРН содержит огромное количество сведений, которые могут понадобиться в суде.

В общем, официальный документ из ЕГРН может понадобится в любой ситуации, ведь туда заносят все данные, связанные с недвижимостью. В том числе изменения прав собственности, регистрация договоров, информацию о зарегистрированных лицах, кадастровый номер и стоимость объекта и так далее.

Какие выписки из ЕГРН бывают?

В зависимости от цели назначения, официальные документы из Единого Государственного Реестра Недвижимости бывают нескольких видов:

обычная выписка;

расширенная выписка;

выписка о признании владельца недееспособным (или частично недееспособным);

выписка о содержании правоустанавливающих документов;

выписка о переходе прав собственности на объект недвижимости.

Все разновидности бывают как в бумажном, так и в электронном варианте. Кстати, во втором случае заплатить придется несколько меньше (примерно в 1,5-2 раза). При этом выписки из ЕГРН отличаются в зависимости от статуса владельца. Так, бывают физические, юридические и государственные лица. И для них всех выписки из ЕГРН будут отличаться, в том числе и стоимостью, даже если будут нужны для одних и тех же целей.

Важно отметить, что некоторые виды этого официального документа могут не предоставляться отдельным лицам. Например, выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости о признании владельца частично или полностью недееспособным не выдается юридическим лицам во всех случаях. Поэтому предварительно стоит узнать о статусе лица, владеющего недвижимостью, а уже потом делать запрос.

Показывает ли ЕГРН, кто прописан в квартире?

В Едином Государственном Реестре Недвижимости есть информация о людях, которые прописаны в этом жилье. Поэтому при продаже квартиры покупатель может получить выписку из ЕГРН и увидеть, что в квартире прописаны еще люди. Из-за этого процесс продажи может сильно замедлиться, да и высокий риск, что сделка и вовсе может сорваться. По этой причине рекомендуется заранее позаботиться об этом вопросе.

Единственный выход – законно выписать человека из квартиры. Этот процесс для многих людей может показаться трудным. Но на самом деле, он больше времязатратный, нежели чем трудный. Чтобы вам проще было осуществить этот процесс, рекомендуем перейти на сайт: https://kartagov.ru/blog-instrukcii/kak-vypisat-cheloveka-iz-kvartiry. Там мы расписали пошаговую инструкцию, как выписать человека из квартиры.

Какие еще данные содержит выписка из ЕГРН?

Во всех разновидностях выписки, которые были указаны в статье выше, всегда будет содержаться эта информация:

Ф.И.О. всех владельцев недвижимости;

форма собственности;

кадастровые характеристики;

цена;

план объекта;

характеристика недвижимости;

дата регистрации права собственности;

наличие ареста или иных обременений.

И все эти данные вы можете получить в несколько кликов из Единого Государственного Реестра Недвижимости.

Резюмируя

ЕГРН – это большая база данных, которая понадобится каждому человеку практически при любых сделках, связанных с недвижимостью. Заказать выписку может не только владелец, но и другой человек. Особенно часто люди это делают при покупке квартиры. Поэтому если вам необходимо выписать человека из квартиры, то пошаговую инструкцию можете найти на этом сайте: https://kartagov.ru/blog-instrukcii/kak-vypisat-cheloveka-iz-kvartiry. Там подробно рассмотрен этот вопрос.