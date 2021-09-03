Как выбрать коммерческую недвижимость

Подбор недвижимости для размещения офиса упрощает площадка m2data. Она объединяет инвесторов, арендаторов, продавцов и покупателей. Дает возможность находить подходящие варианты в сжатые сроки, быстро заключать сделки. Единая площадка обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников рынка офисной недвижимости, они получают возможность напрямую решать свои задачи.

Советы по выбору коммерческой недвижимости

На этапе выбора коммерческой недвижимости внимание следует акцентировать на нескольких факторах:

месторасположении;

площади;

стоимости.

Месторасположение – это ключевой фактор, от него напрямую зависит стоимость коммерческой недвижимости. В приоритете здания, находящиеся в густонаселенных районах с хорошей транспортной развязкой. Если коммерческая недвижимость приобретается под офис, желательно, чтобы она располагалась на первом этаже.

Крупные компании обычно арендуют или выкупают большие помещения, поскольку стремятся произвести приятное впечатление на клиентов и деловых партнеров.

Коммерческая недвижимость нередко располагается внутри жилых комплексов. Инвестиции в нее выгодны. Многие бизнесмены приобретают такую недвижимость, чтобы потом сдавать в аренду и ежемесячно получать пассивную прибыль. Речь идет об инвесторах-сберегателях, которых интересует долгосрочный пассивный доход. Чаще всего они покупают недвижимость на старте проекта.

Некоторые бизнесмены сначала приобретают недвижимость, а затем перепродают его по более высокой стоимости.

Важные нюансы

На цену офисного помещения, расположенного в ЖК-новостройке влияет класс объекта и особенности его расположения внутри комплекса – на первой или второй линии. Значение также имеет стадия готовности здания, размеры самого помещения.

Важно правильно определиться с локацией коммерческой недвижимости. Идеальным вариантом считаются помещения, расположенные на первых этажах новостроек. Есть максимально востребованные районы, а есть плохо развивающиеся. Сетевые арендаторы редко рассматривают малочисленные жилые комплексы. Самыми топовыми считаются места рядом с крупными супермаркетами. Рекомендуется проанализировать окружение здания, в котором будет находиться офис. К примеру, если с объектом соседствует медицинское учреждение, то в одном из помещений стоит открыть аптеку, такой бизнес точно окажется прибыльным. Школы с детскими садами – это магниты для канцтоваров. В ряде случаев можно руководствоваться близостью объекта к остановкам общественного транспорта.

На этапе выбора рекомендуется также акцентировать внимание на планировке коммерческого помещения в новостройке, она может быть комнатной и зальной. Первый вариант сложнее сдать в аренду, в приоритете свободные зальные планировки.

Коммерческие помещения должны обладать хорошими видовыми и рекламными возможностями – панорамными окнами, дверями, выходящими на улицу с большой проходимостью. Не стоит выбирать под офисы маленькие темные помещения – это негативно отразится на имидже компании.