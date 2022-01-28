Выплаты многодетным за землю в 2022 году проиндексировали в Новосибирской области

С учетом индексации размер выплаты в 2022 году составляет 224 208 рублей для семей с тремя детьми, 298 944 рублей перечислят родителям, воспитывающим четырех детей, на 373 680 рублей могут получить семьи с пятью и более детьми, напоминает пресс-служба правительства Новосибирской области

В январе текущего года уже 19 семьям предоставлена выплата на общую сумму 4,7 млн рублей. Общий объем финансирования для предоставления единовременной денежной выплаты составляет 171,5 млн рублей. Это позволит порядка 700 многодетным семьям региона получить данный вид государственной поддержки.

Напомним, единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства предоставляется жителям региона, имеющим троих и более детей.

В настоящее время центры социальной поддержки населения (клиентские службы районов города Новосибирска) уведомляют о возможности получения единовременной денежной выплаты граждан, имеющих трех и более детей, вставших на учет на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства до марта 2021 года включительно.

Списки граждан, имеющих трех детей, для подготовки уведомлений о возможности получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства формируются министерством труда и социального развития Новосибирской области в порядке очередности постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

На март 2020 года в Минэкономразвития региона очередь льготников составляла 7700 человек. Общая очередь (с учетом всех муниципалитетов области) — 27 тысяч человек.