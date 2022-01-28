С полиции требуют дополнительных доказательств по делу оппозиционеров

В суде Октябрьского района началось рассмотрение дела в отношении депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина и блогера Тимура Ханова по поводу их участия в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба суда Октябрьского района.

— Проведено судебное заседание по гражданскому делу по исковому заявлению ГУ МВД России по Новосибирской области к организаторам не согласованного в установленном порядке публичного мероприятия в форме митинга, которое прошло 31 января 2021 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 63 («Дом офицеров»), Картавину Антону Викторовичу и Ханову Тимуру Фанировичу, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — После дачи пояснений сторон по ходатайству представителя истца о необходимости предоставления дополнительных доказательств по делу судебное заседание отложено на 11.02.2022.

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания взыскать с депутата и блогера в общей сумме более 3 млн рублей. Во столько в ведомстве оценивают затраты на работу сотрудников на несанкционированных протестных акциях в поддержку Алексея Навального (Внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». — Ред. ) зимой 2021 года.

— Сверхурочные деньги, выплаченные сотрудникам за время выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, составили 3 024 877 рублей 30 копеек, — сообщалось в расчете исковых требований. — Затраты на ГСМ для задействованных в ходе выезда автомобилей ОВД составили 13 161 рублей 09 копеек. Всего: 3 011 716,21 + 13 161,09 = 3 024 877 рублей 30 копеек.

Ответчики с исковыми требованиями не согласны.

Как показала практика, не только оппозиционеры могут попасть под ответственность за участие в несанкционированных мероприятиях. Так, недавно к административной ответственности были привлечены депутат Заксобрания Сергей Конько и депутат горсовета Александр Мухарыцин, работающие в составе фракции «Единая Россия». Поводом стало участие в митинге жителей МЖК против строительства на территории микрорайона новых торговых объектов.