«Новосибирскхлебопродукт» открывает филиал в Бишкеке

На сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что акционеры АО «Новосибирскхлебопродукт» на внеочередном собрании единогласно приняли решение об открытии в Кыргызстане филиала компании. Предприятие получило на официальном языке Кыргызской Республики название: Филиал АО «Новосибирскхлебопродукт» в г. Бишкек.

— Решение об открытии филиала было принято в связи с тем, что за 2021-2022 года мы заняли приличную нишу на рынке поставок зерновых в Кыргызской Республике. И сделали выводы, что нам комфортно оставаться в этом рынке и есть, куда развиваться. А значит, нам нужен постоянный офис в Бишкеке, — рассказал InfoPro54 генеральный директор и соучредитель АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) Сергей Соколов.

По его словам, основной задачей, поставленной перед филиалом, является формирование склада для постоянного наличия товарных позиций в Бишкеке, который застрахует клиентов от перепадов ритмики погрузки на железной дороге. Кроме того, филиал будет заниматься координацией продаж в Центральной Азии — предприятие планирует выйти на рынки Узбекистана и Таджикистана.

— Киргизия в данном случае, удобное место: близость Новосибирска, приемлемая логистика и кадры с образованием, как правило, полученным в России. Поэтому, Центральная Азия — фокус внимания для киргизского филиала, — отметил Сергей Соколов.

Еще одним направлением, по которому планирует работать филиал предприятия — расширение экспортных поставок в Китай (КНР является традиционным покупателем льна, гороха, овса и ячменя — Ред.).

— Киргизия граничит с Китаем, поэтому мы прорабатываем возможность поставок продовольствия в Китай через Киргизию, поскольку восточное направление железных дорог слишком загружено, — добавил Сергей Соколов.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Основной вид деятельности по ОКВЭД — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. УК — 16,5 млн рублей. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Южная Корея, Турция, Киргизия, Казахстан, Монголия, Иран. По данным компании, объемы экспорта в 2022 году выросли на 30% по сравнению с 2021 годом. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании выросла на 30% и составила 10,1 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе из Казахстана установят новый пункт весового контроля так как большегрузы из республики часто идут с перегрузом.