Рекламодателям

«Новосибирскхлебопродукт» открывает филиал в Бишкеке

  • 14/05/2023, 14:00
Автор:
«Новосибирскхлебопродукт» открывает филиал в Бишкеке
В планах компании выход на рынки Узбекистана и Таджикистана, а также расширение ассортимента экспортных поставок в Китай.

На сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что акционеры АО «Новосибирскхлебопродукт» на внеочередном собрании единогласно приняли решение об открытии в Кыргызстане филиала компании. Предприятие получило на официальном языке Кыргызской Республики название: Филиал АО «Новосибирскхлебопродукт» в г. Бишкек.

— Решение об открытии филиала было принято в связи с тем, что за 2021-2022 года мы заняли приличную нишу на рынке поставок зерновых в Кыргызской Республике. И сделали выводы, что нам комфортно оставаться в этом рынке и есть, куда развиваться. А значит, нам нужен постоянный офис в Бишкеке, — рассказал InfoPro54 генеральный директор и соучредитель АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) Сергей Соколов.

По его словам, основной задачей, поставленной перед филиалом, является формирование склада для постоянного наличия товарных позиций в Бишкеке, который застрахует клиентов от перепадов ритмики погрузки на железной дороге. Кроме того, филиал будет заниматься координацией продаж в Центральной Азии — предприятие планирует выйти на рынки Узбекистана и Таджикистана.

— Киргизия в данном случае, удобное место: близость Новосибирска, приемлемая логистика и кадры с образованием, как правило, полученным в России. Поэтому, Центральная Азия — фокус внимания для киргизского филиала, — отметил Сергей Соколов.

Еще одним направлением, по которому планирует работать филиал предприятия — расширение экспортных поставок в Китай (КНР является традиционным покупателем льна, гороха, овса и ячменя — Ред.).

— Киргизия граничит с Китаем, поэтому мы прорабатываем возможность поставок продовольствия в Китай через Киргизию, поскольку восточное направление железных дорог слишком загружено, — добавил Сергей Соколов.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Основной вид деятельности по ОКВЭД — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. УК — 16,5 млн рублей. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Южная Корея, Турция, Киргизия, Казахстан, Монголия, Иран. По данным компании, объемы экспорта в 2022 году выросли на 30% по сравнению с 2021 годом. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании выросла на 30% и составила 10,1 млрд руб.

 

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе из Казахстана установят новый пункт весового контроля так как большегрузы из республики часто идут с перегрузом. 

Фото: pixabay.com, jorono

10 905

Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : экспорт зерна филиал Поставки продовольствия АО «Новосибирскхлебопродукт»


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

Пилотный проект начнет действовать с нового учебного года.
Читать статью >>
Научные разработки оптоволокно

В Академгородке создают компонентную базу для отечественного оптоволокна

Работы ведутся в рамках проектов импортозамещения.
Читать статью >>
Центральный пляж Академгородка очищают от мусора

Центральный пляж Академгородка очищают от мусора

Почти четыре тонны мусора на берегу и в окрестном лесу оставили отдыхающие.
Читать статью >>
Чикская птицефабрика

ФАС согласовала сделку по «Птицефабрике Чикская»

По мнению ведомства, она не приведет к ограничению конкуренции на рынке куриных яиц.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Елена Ермолаева, аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics

Елена Ермолаева: Затоваривание рынка новостроек в Новосибирске есть, но некритичное

За 4 месяца 2023 года в новостройках Новосибирска были проданы около 7 тысяч квартир.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Сибирь получит средства от государства на поддержку производителей зерна

14/05/2023, 15:13

Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

14/05/2023, 13:05

В Академгородке создают компонентную базу для отечественного оптоволокна

14/05/2023, 11:55

Центральный пляж Академгородка очищают от мусора

14/05/2023, 10:30
Популярное

Юрист рассказал об испытательном сроке при приеме на работу

13/05/2023, 10:00

Депутаты предлагают за рекламные звонки наказывать рублем

12/05/2023, 16:47

Россию исключили из участия в тесте новой функции YouTube

12/05/2023, 12:23
Новости компаний

Ипотеку с двумя документами по программе «Материнский капитал» оформляет Банк «Левобережный»

12/05/2023, 12:26

Банк Уралсиб предлагает ипотеку на выкуп недостающей доли в недвижимости

12/05/2023, 09:53

Более 260 сибирских застройщиков выдают льготные ипотечные программы с дополнительными скидками по программе Сбера

11/05/2023, 16:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска