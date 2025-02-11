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Эксперт-ювелир рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля

  • 11/02/2025, 13:00
Новосибирский эксперт рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля
Беспроигрышный вариант — серьги

Приближается самый теплый, самый сердечный праздник года – день святого Валентина. Праздник, когда принято окутывать друг друга любовью и вниманием, а также делать милые подарки. Девушки предпочитают дарить возлюбленным плюшевые и картонные сердца. Мужчины в дополнение к традиционной валентинке чаще всего выбирают букет цветов, либо ювелирное украшение.

— Беспроигрышным вариантом будут классические серьги — пусеты или кольца-конго. Они, как маленькое черное платье — вне времени, подчеркивают элегантность и тонкий вкус. Лаконичные базовые серьги актуальны всегда, независимо от модных тенденций, — комментирует ювелир холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

Привычные украшения с сердечными мотивами тоже будут очень актуальны в этот день. Сейчас в тренде крупные украшения, объемные, дутые формы, органические, слегка неправильные очертания сердец, а также камни огранки «сердце», пояснила эксперт.

Хотя в первую очередь при выборе украшений необходимо учитывать стиль самой девушки. Так, некоторые предпочитают классику, а другие любят смелые и выразительные аксессуары, подчеркивающие индивидуальность. Кроме сережек таким украшением может стать цепочка или браслет.

— Эти украшения не только красивы, но и символичны: плетение цепочки или браслета олицетворяет прочную эмоциональную связь между людьми, — добавила Ракутина.

При этом совсем не обязательно выбирать золотые украшения. Серебряные серьги или браслет также станут отличным подарком. Главный акцент можно вделать на камни, которые, в идеале, должны быть бесцветными, утверждает эксперт.

— Если девушка отдает предпочтение эффектным украшениям, то выбираем крупные серьги, коктейльные кольца, броши, колье и браслеты с цветными камнями. Анималистические и растительные мотивы помогут разнообразить образ и подчеркнуть индивидуальность, — резюмировала ювелир.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре продажи ювелирных изделий выросли на семьдесят процентов в Новосибирске. Чаще всего горожане покупали серьги и кольца.

Фото freepik, автор: senivpetro

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : город


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