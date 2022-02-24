Новый депутат Заксобрания вступил в свои права

Перед началом сессии областного Заксобрания мандат был вручен новому депутату от фракции ЛДПР Дмитрию Курочкину. Ранее в комментарии Infopro54 это анонсировала вице-спикер Наталия Красовская, с оговоркой, что окончательное решение примет высшее партийное руководство. Теперь это решение утвердила и областная избирательная комиссия. Об этом сообщил, докладывая по данному вопросу, еще один вице-спикер Заксобрания Валерий Ильенко.

— Избирательная комиссия области постановила: передать мандат зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением политической партии ЛДПР, — Курочкину Дмитрию Павловичу и зарегистрировать его депутатом, — сообщил Ильенко. — Дмитрий Павлович родился в 1992 году, имеет высшее образование, окончил ФГКУ «Новосибирский Военный институт внутренних войск МВД РФ». В соответствии с представленным решением фракции ЛДПР в Заксобрании, Курочкин Дмитрий Павлович включен в ее состав.

Напомним, что мандат, полученный Курочкиным, освободился после того, как его однопартиец, зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Суворов сложил полномочия по собственному желанию.

При этом в региональном парламенте ожидается появление еще ряда новых депутатов. Во-первых, в мае должны состояться довыборы по округу №8, который ранее представлял теперь уже бывший председатель комитета по строительству и ЖКХ Александр Морозов («Единая Россия»), сложивший полномочия после возбуждения в отношении него уголовного дела. По этому поводу областная избирательная комиссия уже провела встречи с представителями политических партий, некоторые из них в ближайшее время намерены определиться со своими кандидатами. Во-вторых, в сентябре, в единый день голосования, пройдут выборы по округу №4, мандат по которому стал вакантным после избрания главврача областного онкодиспансера Олега Иванинского («Единая Россия») депутатом Госдумы РФ.