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Ученые придумали как снижать выбросы вредных веществ от автотранспорта

  • 25/10/2022, 16:37
выбросы вредных веществ
Внедрение этой технологии необходимо для продвижения на рынок электромобилей, а также в связи с ужесточением экологических требований к топливу для двигателей внутреннего сгорания.

Ученые из Центра новых химических технологий (ЦНХТ ИК СО РАН) Института катализа СО РАН разработали катализаторы для получения компонентов автомобильных топлив, снижающих вредные выбросы в атмосферу.

Базовые компоненты высокооктанового бензина получают в процессах каталитического риформинга и крекинга, продукты которых богаты ароматическими и непредельными углеводородами. Эти соединения негативно влияют на окружающую среду. Для улучшения экологических характеристик в состав товарных бензинов добавляют экологически чистые компоненты, главными из которых являются изомеризат, алкилат и кислородосодержащие добавки. Производству изомеризата и посвящены исследования ученых ЦНХТ ИК СО РАН, пояснили в пресс-службе института катализа.

— Высокооктановые компоненты, такие как изомеризат и алкилат, существенно улучшают экологические показатели бензина — они снижают содержание ароматических углеводородов, уменьшают нагарообразование и, самое главное, сокращают вредные выбросы — бензол, монооксид углерода и углекислый газ. Все это предотвращает отравление окружающей среды, — рассказал ведущий научный сотрудник отдела каталитических процессов Центра новых химических технологий ИК СО РАН, доктор химических наук Михаил Смоликов.

бизнес

В сочетании экономики и экологии нет противоречия

Ученые ЦНХТ ИК СО РАН  предлагают производить высокооктановый изомеризат из средней фракции прямогонного бензина, выкипающей в интервале 70–100°C, т.е. из так называемой гептановой фракции. В настоящее время гептановая фракция на нефтезаводах России лишь частично добавляется в сырье риформинга с получением компонента бензина или индивидуальных ароматических углеводородов, которые используются в качестве сырья для нефтехимии. Квалифицированной переработки этой фракции на нефтезаводах нет, в первую очередь, из-за отсутствия соответствующих катализаторов и процессов.

Работы по созданию катализатора превращения гептановой фракции проводились в рамках договора с компанией АО «Газпромнефть-Московский НПЗ». Работа получила высокую оценку, и катализатор был рекомендован к внедрению. По словам Михаила Смоликова, скорость внедрения зависит от появления новых экологических стандартов.

— Сейчас содержание ароматических углеводородов в бензине ограничивается уровнем не выше 35% и большинство НПЗ России пока с этим справляются. Но в рамках конкурентной борьбы и продвижения на рынок электромобилей конструкцию двигателей внутреннего сгорания будут усложнять, чтобы снизить эмиссию, а также будут ужесточать экологические требования к топливам. Если содержание ароматики ограничат до 25% как в Калифорнии, ни один завод РФ не сможет выполнить эти требования без внедрения новых каталитических технологий, — отметил ученый.

По разным оценкам на долю автотранспорта в городах приходится от 30 до 70% загрязнения атмосферного воздуха. Сейчас автомобили в России используют бензины не ниже класса 5, которые, несмотря на высокое октановое число и низкий уровень серы, содержат вредные для атмосферы и здоровья людей ароматические соединения. Среди них — бензол, который вызывает онкологические заболевания.

 

Ранее редакция рассказывала о том какие тренды появились в 2022 году с точки зрения перспектив устойчивого развития. 

Иллюстрация пресс-службы ИК СО РАН

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Рубрики : Транспорт Технологии Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : экология ЦУР очистка топлива новые технологии загрязнение от автотранспорта выбросы вредных веществ


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