Рекламодателям

Хельгу Пирогову признали отсутствующей на сессии по неуважительной причине

  • 28/09/2022, 10:28
Хельгу Пирогову признали отсутствующей на сессии по неуважительной причине
Спикер горсовета не принял объяснение отсутствующего депутата от оппозиции.

Начало сентябрьской сессии горсовета традиционно прошло с перечисления отсутствующих депутатов. На 10 часов присутствовал 41 из 50 депутатов.

Как пояснил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, часть депутатов находились на больничном, кто-то опаздывал, но обещал подъехать.

— Александр Лебедев находится в командировке в Донецке, Сергей Бойко — в Мехико. От Хельги Пироговой поступило письмо, уведомление, что она будет находиться в долгосрочной командировке в рамках осуществляемой деятельности, как самозанятой. Коллеги, уведомляю вас, что, в соответствии с законом, самозанятые лица не могут оформлять служебные командировки. Следовательно, данная причина отсутствия на сессии, согласно регламенту, не является уважительной, — подчеркнул Асанцев.

Напомним, в отношении Хельги Пироговой 21 июля составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»). Суд 15 августа закрыл административное дело Пироговой в связи с открытым уголовным делом. По данным следствия, депутат в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России. Ее вызвали на допрос, но Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии. Ее объявили в розыск 4 августа.

Хельга Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию, входит в оппозиционную коалицию «Новосибирск-2020».

 

Ранее редакция рассказывала о том, что на сентябрьской сессии депутаты планируют рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Фото из телеграм-канала коалиции «Новосибирск-2020»

396

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Депутат горсовета


сколько призвали по частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев прокомментировал наиболее актуальные вопросы о частичной мобилизации в эфире телеканала ОТС.
Читать статью >>
туристический сезон

Чем регионы Сибири привлекали туристов в 2022 году?

В планах на будущее — развитие археологического, гастрономического туризма, брендовых туристических маршрутов и надежда на кешбэк.
Читать статью >>
отопительный сезон

Андрей Колмаков: Мы отходим от летнего аврала и валерьянки

СГК — о старте отопительного сезона в Новосибирске и планах на 2023 год.
Читать статью >>
реабилитация после инсульта

Экзоскелет для реабилитации после инсульта, костная ткань для восстановления после онкологии

Новосибирские инженеры и медики планируют выводить на рынок новые разработки и технологии, если решится вопрос с их промышленным производством.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Заместитель губернатора Иркутской области ушел в отставку

28/09/2022, 11:15

Подрядчик сорвал дорожный контракт в Новосибирске

28/09/2022, 10:20

В рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек

27/09/2022, 19:33

Чем регионы Сибири привлекали туристов в 2022 году?

27/09/2022, 18:28
Популярное

Специалисты сфер IT, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации

28/09/2022, 10:32

Пельмени из Сибири могут стать гастрономическим символом России

27/09/2022, 17:05

Как общаться с коллекторами: инструкция

27/09/2022, 16:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Искитимизвесть» нарастит выпуск продукции и снизит ее себестоимость

28/09/2022, 11:06

«У вас будет квартира»: семьям с детьми выдают ипотеку без первоначального взноса

27/09/2022, 17:56

Банк Уралсиб открыл в Красноярске Центр развития малого бизнеса

27/09/2022, 12:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска