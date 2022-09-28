Хельгу Пирогову признали отсутствующей на сессии по неуважительной причине

Начало сентябрьской сессии горсовета традиционно прошло с перечисления отсутствующих депутатов. На 10 часов присутствовал 41 из 50 депутатов.

Как пояснил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, часть депутатов находились на больничном, кто-то опаздывал, но обещал подъехать.

— Александр Лебедев находится в командировке в Донецке, Сергей Бойко — в Мехико. От Хельги Пироговой поступило письмо, уведомление, что она будет находиться в долгосрочной командировке в рамках осуществляемой деятельности, как самозанятой. Коллеги, уведомляю вас, что, в соответствии с законом, самозанятые лица не могут оформлять служебные командировки. Следовательно, данная причина отсутствия на сессии, согласно регламенту, не является уважительной, — подчеркнул Асанцев.

Напомним, в отношении Хельги Пироговой 21 июля составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»). Суд 15 августа закрыл административное дело Пироговой в связи с открытым уголовным делом. По данным следствия, депутат в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России. Ее вызвали на допрос, но Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии. Ее объявили в розыск 4 августа.

Хельга Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию, входит в оппозиционную коалицию «Новосибирск-2020».

Ранее редакция рассказывала о том, что на сентябрьской сессии депутаты планируют рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.