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Подрядчик сорвал дорожный контракт в Новосибирске

  • 28/09/2022, 10:20
Подрядчик сорвал дорожный контракт в Новосибирске
Дорожники готовятся объявить новый конкурс.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) запустило процедуру расторжения контракта с подрядной организацией ООО «КМС-Строймонтаж» (Новосибирск). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Компания сорвала сроки ремонта дороги Бобровка-Шайдурово-Чингис. Подрядчик ремонтировал дорогу «22 км «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис» в Сузунском районе на участке км 0+027-км 7+527, — пояснили в пресс-службе.

В связи с нарушением сроков производства работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции, запущена процедура растяжения с внесением в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков).

В 2023 году ТУАД планирует провести торги на определение нового подрядчика. Работы на объекте будут выполнены в летний период 2023 года.

новости Новосибирской области

Подрядчик сорвал ремонт пяти дорог в Новосибирской области

Напомним, в июле пресс-служба регионального ТУАД сообщала, что проектная организация из Нижнего Новгорода ООО «ЭОЭП» задерживает сдачу проектов на ремонт дорог в Каргатском, Искитимском и Новосибирском районах. В ведомстве уточняли, что проектировщику было направлено несколько уведомлений о срыве контрактов и последствиях их неисполнения. В Минтрансе Новосибирской области сообщали, что нарушение нижегородским подрядчиком сроков подготовки документов по нескольким объектам не скажется на реализации национального проекта «БКД».

 

Ранее редакция сообщала, что затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог подрядчик сорвал контракт


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