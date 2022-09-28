Подрядчик сорвал дорожный контракт в Новосибирске

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) запустило процедуру расторжения контракта с подрядной организацией ООО «КМС-Строймонтаж» (Новосибирск). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Компания сорвала сроки ремонта дороги Бобровка-Шайдурово-Чингис. Подрядчик ремонтировал дорогу «22 км «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис» в Сузунском районе на участке км 0+027-км 7+527, — пояснили в пресс-службе.
В связи с нарушением сроков производства работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции, запущена процедура растяжения с внесением в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков).
В 2023 году ТУАД планирует провести торги на определение нового подрядчика. Работы на объекте будут выполнены в летний период 2023 года.
Ранее редакция сообщала, что затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области.
Фото пресс-службы ТУАД
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