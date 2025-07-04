Площадь квартир, выставленных на продажу в Новосибирске, уменьшается

За последние 5 лет средняя площадь квартиры на вторичном рынке в крупных городах РФ снизилась на 5.3% — до 53.1 кв. м. В Новосибирской области средний метраж снизился на 2,5% — до 52 кв метров, сообщили в Циан.Аналитике.

Эксперты компании объясняют этот тренд тем, что на рынок начало выходить инвестиционное жилье. Как правило, речь идет о студиях и небольших однокомнатных квартирах, купленных во время низких ставок по ипотеке.

— На депозитах у новосибирцев лежит крупная сумма денег. Сейчас у многих заканчивается срок действия вкладов, открытых по высоким ставкам в середине — конце прошлого года. Мы наблюдаем, что деньги с депозитов начали перетекать на рынок недвижимости. У владельцев инвестиционных квартир больше гибкости в части игры с ценой, чем у застройщиков. При этом у них достаточно новые квартиры, по сравнению с обычной вторичкой, и нет рисков заморозки объектов, как в случае с новостройками, — пояснил корреспонденту редакции Infopro54 собственник одного из агентств недвижимости Новосибирска.

По его словам, традиционно высоким спросом у покупателей пользуются однокомнатные и студии.

— На предложение во вторичке во многом влияет происходящее на рынке новостроек (с лагом в 2-3 года) — здесь сокращение метражей имеет устойчивый характер на протяжении последних десяти лет, — комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики

Кроме того, в продаже появляются компактные квартиры в домах 1960-1980-х годов.

Впрочем, в ряде городов Сибири, напротив, наблюдается растущий тренд квадратуры на вторичке. В Иркутске за 5 лет средняя площадь квартир на вторичном рынке выросла на 2,5%, до 55,4 тысяч рублей за квадрат, в Красноярске — на 5%, до 53.3 тысяч рублей. В лидерах падения в Сибири Кемерово — до 51,7 тысяч рублей за квадрат (-5,5%).

Напомним, еще весной участники рынка отмечали, что застройщики Новосибирска вновь начинают переходить на мелкую нарезку квартир.

Директор по продажам ГК «КПД-Газстрой» Валерий Коваленко сообщал, что сегодня примерно 45-50% рынка Новосибирска — это квартиры небольшой нарезки, то есть до 48 — максимум 54 «квадратов». С учетом спроса, по его словам, застройщики Новосибирска сейчас ушли в перепланировку квартирографии, которую изменяют на мелкую нарезку, так как понимают, что иначе они не смогут построить дом, а если смогут, то затраты на проектное финансирование «съедят» всю маржинальную прибыль, то есть в стройке нет экономического смысла.

— Думаю, что в краткосрочной перспективе застройщики будут запускать дома с небольшой нарезкой квартир. Пока не изменится ситуация со ставкой рефинансирования, — прогнозировал Коваленко.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке новостроек в Новосибирске более 76 тысяч непроданных квартир. Еще около 20 тысяч находятся у инвесторов.