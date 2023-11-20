ХК «Сибирь» сыграет гостевой матч против уральского «Металлурга»

Сегодня, 20 ноября, новосибирская хоккейная команда «Сибирь» будет играть против магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Команды встречались 50 раз. 22 раза в основное время побеждал «Металлург», 14 — «Сибирь». В овертайме 5 побед у магнитогорцев и две ― у новосибирцев. В послематчевых буллитах счёт 4:3 в пользу уральской команды.

Напомним, что ХК «Сибирь» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в домашнем матче. В основное время матч закончился 2:2, но уже в дополнительное время гости забили гол.

Болельщики надеются, что предстоящий матч принесет спортсменам удачу и прервет череду проигрышей.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя молодыми воспитанниками.