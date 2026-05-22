В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

22 мая в Новосибирске открылся форум женского предпринимательства. Одной из ключевых тем деловой программы стала ситуация на рынке красоты и здоровья. Участники обсудили, как отрасль адаптируется к изменениям последних лет: новому налоговому режиму, кадровому дефициту и перестройке рынка оборудования.

Согласно данным онлайн-справочников, в настоящий момент в Новосибирске работают более двух тысяч студий и салонов красоты. Эксперты говорят, что с начала года в городе закрылись десятки таких компаний, но при этом появились новые игроки. Средний срок жизни компании косметологического профиля в Новосибирске оценивают в 5–7 лет.

— Текущая ситуация всех заставляет выйти из зоны комфорта, научиться новому. Сейчас надо выйти, просчитать налоги, себестоимость, обучить персонал новому, а может быть, даже и частично вычистить персонал и поменять персонал, потому что люди не все готовы к изменениям. Закрываются те компании, где собственник не умеет переключить мышление. А те, кто прокачиваются, двигаются, развиваются, — у тех нет таких проблем. 5–7 лет — это прямо такой маркёр. То есть пять лет — либо бизнес закрылся, либо он пошёл дальше. Пошёл дальше — всё, жизнь бизнеса продолжается. Человек меняет направление, позиции, своё мышление, всё меняется, — рассказала Infopro54 директор и владелец многопрофильного семейного центра красоты и долголетия «Фабрика здоровья» Александра Лодде.

К основным проблемам индустрии предприниматели относят рост налоговой нагрузки и кадровый голод. Проблемы, вызванные санкциями и кардинальной перестройкой логистики, участники называют решенными. Так, уход зарубежных поставщиков подтолкнул развитие российских производителей.

— Многие компании ушли с рынка, зарубежное оборудование стало сложнее доставлять и обслуживать. Поэтому сейчас на рынок выходит именно российский производитель, который предлагает аналогичное оборудование. Понятно, что на рынке до сих пор есть европейское оборудование, в каком-то количестве оно завозится. Но его дорого и сложно обслуживать и ремонтировать. Поэтому сейчас позиции занимает оборудование, которое не уступает в качестве, но при этом быстро обслуживается, ремонтируется, и соотношение цены и качества другое. Если тот аппарат стоит каких-то денег, то оборудование российского поставщика будет по более доступной цене, — рассказал специалист по подбору оборудования компании Salano Виталий Михалев.

Выделяются три основные направления эстетической косметологии: коррекция фигуры, омоложение и лазерная эпиляция. Для этого используются диодные лазеры, фотосистемы, микроигольчатые аппараты, оборудование для магнитной миостимуляции, ультразвуковой SMAS-лифтинг, а также фракционные CO2-лазеры. Почти во всех этих нишах уже есть российские бренды.

