Хостел с маргиналами и тараканами ликвидировали в одной из высоток Новосибирска

В Новосибирске ликвидировали незаконный хостел в одном из многоквартирных домов в Кировском районе. По словам жильцов высотки на улице Петухова, одну из квартир оккупировали лица с криминальным прошлым, недавно вернувшиеся из мест лишения свободы, и маргиналы. Постоянные шумные гульбища, пьяные драки, ползущие по подъезду тараканы переполнили чашу терпения новосибирцев и они с коллективным заявлением обратились в полицию. Однако на мольбы людей никакой реакции правоохранительных органов не последовало. Неоднократные обращения в управляющую компанию также не дали никаких результатов.

За помощью отчаявшиеся жильцы многоквартирника обратились в Русскую общину. Общественникам удалось выяснить, что сама квартира, переделанная под хостел, не имеет отдельного выхода, не оборудована вентиляцией и охранно-пожарной сигнализацией. Вывесок и онлайн-касс нет от слова «совсем». Хозяйка квартиры на контакт не идёт, а управляющая компания, куда люди неоднократно обращались, игнорирует запросы.

— Есть подозрение, что обитателей незаконной ночлежки используют для своей личной выгоды нечистоплотные люди, изымая документы и принуждая к работе. Сейчас мы добиваемся скорейшего закрытия нелегального хостела и привлечения его хозяев к ответственности. Юристы готовят обращения в надзорные органы. Просим правоохранительные органы обратить внимание на проблему. В случае обострения ситуации, возможного вмешательства всяких «крыш» и «решал», реакция будет быстрой и решительной, — заявили в разговоре с Infopro54 активисты.

После публикации общественниками видеоролика на проблему новосибирцев обратил внимание Следственный комитет.

— На следующий день после публикации видеозаписи с нами связались сотрудники СК. И уже через два дня хостел съехал. Оттуда вынесли матрасы и кровати. С этого момента в подъезде тишина и покой: ни алкоголиков, ни драк, ни шума, — рассказали в новом видео сибиряки.

Они отмечают, что с этого момента в их подъезде царит тишина и покой.

Отметим, что с незаконными хостелами в Новосибирске ведётся активная борьба. Как правило, в такого рода «апартаментах» обитают мигранты. Только в Хилокском микрорайоне с начала года были закрыты 6 таких ночлежек на 130 койко-мест. У хозяев «хором» не было соответствующей документации и разрешения на осуществление гостиничной деятельности. Однако такие «нюансы» их не останавливают и они продолжают зарабатывать на гостях из Средней Азии, основная масса которых находится на территории России нелегально.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Госдумы подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат правила сдачи жилья иностранцам. Авторы инициативы предлагают сократить этот срок до одного года, когда речь идёт о заселении мигрантов, а временное проживание разрешить только на месяц. В случае нарушений необходимо наказывать как квартирантов, так и арендодателей, если они способствуют созданию «резиновых» квартир.