В Новосибирской области за неделю произошло более 70 пожаров

За неделю, с 18 по 24 ноября, в городе произошло 73 пожара в Новосибирской области. Огнеборцы спасли шесть человек, два погибли. Пять погорельцев получили травмы.
Например, 24 ноября в Новосибирске в 17-этажном доме на улице Гребенщикова вспыхнул огонь, в результате погиб 56-летний мужчина. До прибытия пожарных самостоятельно покинули подъезд взрослый и ребёнок. Специалисты справились с открытым горением за 16 минут. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
— Не курите в постели, используйте только исправные печи и электроприборы. Беспечность может стоить жизни, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что с 11 по 17 ноября в три раза выросло количество погибших в пожарах в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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