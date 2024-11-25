В Новосибирской области за неделю произошло более 70 пожаров

За неделю, с 18 по 24 ноября, в городе произошло 73 пожара в Новосибирской области. Огнеборцы спасли шесть человек, два погибли. Пять погорельцев получили травмы.

Например, 24 ноября в Новосибирске в 17-этажном доме на улице Гребенщикова вспыхнул огонь, в результате погиб 56-летний мужчина. До прибытия пожарных самостоятельно покинули подъезд взрослый и ребёнок. Специалисты справились с открытым горением за 16 минут. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

— Не курите в постели, используйте только исправные печи и электроприборы. Беспечность может стоить жизни, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что с 11 по 17 ноября в три раза выросло количество погибших в пожарах в Новосибирской области.