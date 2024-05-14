Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло в Новосибирской области

Вечером 12 мая в западной части Новосибирской области произошло землетрясение силой 3,7 балла.
Землетрясение было зафиксировано в 22:43 Алтае-Саянским филиалом Единой геофизической службы РАН. Центр землетрясения находился в 21 километре от города Барабинска, который расположен в 309 километрах к западу от Новосибирска.
Согласно карте службы, интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.
По данным МЧС России, землетрясения силой от 1 до 4 баллов считаются слабыми, а от 5 до 7 баллов — сильными.
Ранее редакция сообщала о том, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Новосибирском.
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