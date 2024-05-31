Яна Пузыревская: Благотворительность сопровождает меня на протяжении всей жизни

— Яна Сергеевна, расскажите, как давно вы в бизнесе? Какими чертами характера должен обладать предприниматель?

— Я предприниматель с 25-летним стажем, и наша семейная офтальмологическая клиника «DOK. Клиника Пузыревского» — один из проектов. Предпринимательство — это сложный и многогранный процесс, зависящий от многих факторов. Предприниматель — человек, который умеет рисковать и создавать, который сможет встать после падения. Успешная предпринимательская деятельность требует от человека активной жизненной позиции.

— Расскажите о клинике. Сколько лет она на рынке? Чем гордитесь?

— «Клиника Пузыревского» — одна из первых в частной медицине нашего региона. Она была открыта в Новосибирске в 1994 году. Сначала это был формат диагностических офтальмологических центров, которые Константин Геннадьевич Пузыревский (главный детский офтальмолог Новосибирска, ведущий косолог России и основатель «DOK. Клиника Пузыревского» — Ред.) начал внедрять, основываясь на свой опыт работы за рубежом. Ему было интересно реализовать частную медицину в Новосибирске. Затем центры подвергались различным трансформациям, реорганизациям, и сейчас это полноценные, самостоятельно работающие учреждения.

Патологий много, и регионы сильно отличаются друг от друга в подходах к лечению. В Новосибирске офтальмология, кардиология, нейрохирургия — одни из сильных направлений. Сюда едут лечиться пациенты из других городов России и стран СНГ. В нашей клинике применяются уникальные продукты. Мой супруг — автор более десятка патентов хирургического лечения косоглазия, по которым успешно оперируют в России и за рубежом. Новосибирская школа страбизмологии, одним из основоположников которой является Константин Геннадьевич, — ведущая в области лечения косоглазия в России.

— Какова ваша миссия?

— Наш девиз: «Хорошо там, где мы есть». Надо помнить, что все зависит от нас самих. Чтобы в городе или стране жилось лучше, нам, нашим детям, внукам, потомкам, об этом надо думать уже сейчас. Мы выстраиваем будущее по кирпичику. Сейчас я его создаю, дальше мое дело продолжат дети, внуки. Но это делается во благо твоего города, региона, страны.

— Помните, как вы пришли в благотворительность? Каким был ваш первый проект?

— Я не могу сказать, что было у меня первым, вторым или третьим. Благотворительность присутствует в моей семье априори. У меня родители достаточно благородных профессий, поэтому благотворительность сопровождает меня на протяжении всей жизни.

— Вы согласны с мнением, что желание сделать что-то для других, а не для себя возникает, когда предприниматель достигает определенной зрелости?

— Нет. Это должно идти от души, от сердца. Когда человек посчитает нужным помочь другому, он это сделает. И это относится не только к предпринимателям, это может быть нянечка в детском саду, дворник, чиновник, вне зависимости от профессии. Если ко мне обратились за помощью и я вижу, что мои моральные, материальные и физические ресурсы позволяют это сделать — я обязательно помогу. Благотворительностью занимаются простые люди, поэтому не осуждаю тех, кто в этом активно не участвует. Это не значит, что они плохие. На мой взгляд, это не хорошо и не плохо.

— Важно ли рассказывать о добрых делах?

— Раньше я не рассказывала о том, в каких добрых делах принимаю участие. Это личное. Хотя понимаю, что говорить об этом необходимо. В свое время, будучи еще наемным работником, я брала пример со старших товарищей, предпринимателей, которые занимались благотворительностью и развивали свой бизнес, училась у них. Мое участие в благотворительности тоже может стать примером для кого-то. И я это понимаю. Думаю, что кричать о благих делах не нужно, а важно быть примером.

— А где находится граница между «говорить» и «кричать»?

— Не знаю. Наверное, она у каждого своя.

— По вашим наблюдениям, кому чаще на сегодняшний день требуется помощь?

— Всем. Помощь нужна людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, которые по каким-то обстоятельствам оказались без родных или на попечении. Они тоже нуждаются в заботе и тепле. Ребята, которые сейчас защищают нашу страну, нас с вами, чтобы мы могли рожать, развиваться, растить детей. Им тоже нужна помощь. Беззащитные животные, экология — все нуждается в помощи. И сказать, кому она нужна в первую очередь, я не могу, она необходима всем.

— Расскажите, в каких благотворительных акциях и социальных проектах вы участвовали?

— Медицина сама по себе — социально ответственный бизнес. Мы регулярно взаимодействуем с различными благотворительными фондами и детскими учреждениями. Кроме того, в клинике действует несколько программ, одна из них — «Здоровая среда». Ее суть в том, что для людей с разными ограниченными возможностями, онкозаболеваниями в определенные дни оказывается медицинская помощь по нашему профилю бесплатно.

Также в рамках регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» я поддерживаю многие волонтерские активности. Мы посещаем Дом ветеранов, собираем подарки для госпиталей, детских домов. По первому образования я инженер-эколог, поэтому для меня близки и экологические программы, их пропаганда. Поддерживаю их и привлекаю к участию своих детей.

— Участвуют ли в добрых делах ваши сотрудники?

— Когда человек устраивается на работу, мы озвучиваем свои ценности, ценности компании. У нас по-семейному дружный коллектив. Мы переживаем вместе и радости, и горести. Моя деятельная натура постоянно требует участия в каких-то проектах. Все меня знают как человека с неиссякаемым источником энергии. Помните, у Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота». Так это про меня. И для меня это нормально. Я нахожу кучу дел, поэтому моим сотрудникам скучать не приходится. Сотрудники откликаются на многие проекты, в которых мы участвуем. Но мы стараемся не переусердствовать, потому что людям может надоесть. Любая благотворительность — это в первую очередь отдача. Поэтому все должно быть дозировано, в меру.

— Что посоветуете тем, кто хочет начать помогать другим? Как сделать первый шаг?

— Главное, нужно прислушиваться к своему сердцу. Ведь благотворительность — не обязательно про деньги. По большей части она про другие ресурсы: энергию, руки, внимание. Одни начинают с посадки деревьев и озеленения территории. Это тоже благотворительность, и у нас проводятся много подобных акций во дворах, где объявляют сборы волонтеров. Другие — посещают детские дома и дома ветеранов. Одно могу сказать, что сострадание, отзывчивость и готовность прийти на помощь всегда были и остаются отличительными сильными чертами русского народа.