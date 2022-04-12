Япония вводит санкции против 400 россиян и 28 организаций

По данным ТАСС, санкциям подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел» и, как утверждается, «супруга и дочь» главы МИД РФ Сергея Лаврова, «дочери» президента России Владимира Путина.

Кроме того, замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая, а также введен запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля о решении Токио ввести новые санкции против Москвы объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, а многие иностранные компании заявили о том, что приостанавливают работу на российском рынке или уходят с него.