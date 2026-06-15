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Мировые и федеральные новости

Россия и США обсудили Украину и Иран: Путин поздравил Трампа с 80-летием

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В воскресенье, 14 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа глав государств продлилась 55 минут и носила «дружеский и откровенный характер». Ключевым информационным поводом стал день рождения Трампа — ему исполнилось 80 лет.

 «Первым из всех иностранных лидеров»: Путин поздравил коллегу и подчеркнул его «бойцовские качества»

Разговор начался с поздравлений. Ушаков отметил, что Путин лично позвонил Трампу и направил ему теплое поздравительное послание. Юбиляр был тронут этим жестом и особенно отметил, что российский лидер первым из всех зарубежных политиков дозвонился в Белый дом. При этом, по словам помощника президента, 80-летний Трамп в шутку пожаловался, что эта цифра ему «не совсем симпатична».

Российский президент не скрывал личного расположения к коллеге, подчеркнув его «бойцовские качества, способность держать удар и настойчиво добиваться своих целей». При этом Путин не стал делать материальных подарков, ограничившись публичными словами.

Украинский кризис: Трамп готов воздействовать на ЕС и Киев, Путин видит препятствия со стороны Украины

Основная часть беседы была посвящена ситуации вокруг Украины. Американский лидер вновь акцентировал необходимость прекращения боевых действий. По словам Ушакова, Трамп заявил о готовности воздействовать как на европейских союзников, так и на Киев для скорейшего завершения конфликта, в том числе используя предстоящий саммит G7 во Франции. Он также дал понять, что после урегулирования украинского кризиса откроются «перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений».

Со своей стороны Владимир Путин констатировал, что недавние удары украинских сил по гражданским объектам на территории РФ осложняют переговорный процесс. Он подчеркнул, что подобные атаки на мирную инфраструктуру не способны изменить «критическую для ВСУ» ситуацию на поле боя, но при этом создают дополнительные препятствия для политического урегулирования.

Ближний Восток: сделка с Ираном близка, а контакты продолжатся

Еще одной важной темой стали переговоры США с Ираном. Дональд Трамп поделился с российским коллегой позитивными новостями, сообщив, что стороны «приблизились к соглашению» и долгожданный меморандум может быть представлен уже в ближайшее время. Он также поблагодарил Россию за вовлеченность в этот процесс. Со своей стороны Владимир Путин положительно оценил продвижение диалога, выразив надежду, что достигнутые договоренности позволят избежать дальнейшей эскалации конфликта, который угрожал всему региону.

Что дальше: новый раунд личных встреч

Стороны не ограничились обсуждением текущих проблем, а наметили планы на будущее. Было согласовано, что в ближайшее время Россию вновь посетят специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас активно работают над иранским досье. Ранее они уже посещали Москву в январе этого года. Этот визит станет важным шагом в поддержании прямого диалога между двумя странами и продолжении работы над наиболее острыми вопросами двусторонних отношений.

 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия

Теги : Путин переговоры

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