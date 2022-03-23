Аудиторы предлагают создать прецедент расторжения городской концессии

— Отсутствие монетизированного эквивалента концессионной платы по спортивным объектам не позволяет достоверно определить стоимость реализации соглашений, их экономическую выгоду для бюджета города. Также не прописан механизм контроля таких концессий и его результаты непрозрачны, — констатировала на заседании комиссии горсовета Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения аудитор городской контрольно-счетной палаты Ивина Нетисова.

Все это, по ее словам, приводит к системным нарушениям при реализации заключенных городом концессий. В частности, по результатам проверки КСП концессии по строительству бассейна на улице Зорге выяснилось, что разрешение на эксплуатацию объекта было получено в декабре 2019 года, а его регистрация и подписание акта передачи объекта концеденту (с этого момента инвестор начинает вносить концессионную плату) произошли в ноябре 2021 года.

— При этом проверка показала, что на объекте с момента ввода в эксплуатацию действует школа спортивно-оздоровительного плавания «Дельфин», то есть концессионер 1 год и 10 месяцев использовал здание для извлечения прибыли без внесения концессионной платы. Муниципальному бюджету причинен ущерб более 3 млн рублей или более 6 тысяч часов занятий плаванием. Кроме того, концессионер ООО «Спортивные технологии» задолжал за аренду земли более 71 тысячи рублей, — пояснила Нетисова.

Еще один, точнее, два однотипных концессионных проекта связаны с банями. Их реализует компании ООО «Объединение 24». В одном случае это бани на улицах 25 лет Октября и Вересаева, во втором — на Клубной и Переездной.

— Условием концессионного соглашения не предусмотрено предоставление концессионером информации о ежегодных инвестициях. Это не позволяет осуществлять контроль за соблюдением этапов и сроков проведения реконструкции, — констатирует аудитор. — Мы не настаиваем на расторжении концессионных соглашений, так как понимаем их значимость для города и жителей. Без концессионера бани будут разрушаться, а бассейн выполняет социальную функцию. Однако механизм расторжения в концессионных соглашениях прописан, и, на наш взгляд, имеет смысл создать хотя бы один прецедент.

По всем проверенным концессиям аудиторы выдали предписания по устранению выявленных нарушений. Их реализацию КСП планирует проверить в 2022 году. По результатам всех проверок аудиторы также передали информацию в прокуратуру и ОБЭП. Депутаты горсовета попросили палату представить им результаты рассмотрения этих документов в правоохранительных органах.

Кроме того, депутаты поинтересовались, будут ли учитываться замечания КСП по работе с концессионерами при заключении новых соглашений, которые мэрия планирует подписать в 2022 году. Напомним, что город планирует новые концессии по баням, по комфортным остановкам и теплосетям.

— Все обсуждаемые [КСП и депутатами] концессионные соглашения были заключены предыдущими командами. Что касается нас, то мы и без рекомендаций КСП пересмотрели все тексты соглашений, учли все минусы, которые были в прошлых документах, предусмотрели все контрольные мероприятия и штрафы, которые сейчас не можем применить к нарушителям, — заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

Председатель комиссии Андрей Гудовский также рекомендовал проанализировать другие концессии, где концессионеры не выполняют свои обязательства. Например, проект компании «Наша школа». Если же инвестор ведет незаконную деятельность на площадках, которые подлежать реконструкции, то с ним нужно сразу разрывать соглашения.