Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ

Россельхознадзор попросил иранскую Организацию по защите растений приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию.

Поставки цветов из Ирана в 2026 году заметно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя в фитосанитарных сертификатах страной происхождения указан Иран, внешне продукция и её упаковка практически не отличаются от той, что раньше ввозили из Армении.

Напомним, Россельхознадзор уже уведомлял Иран о временных ограничениях на ввоз цветочной продукции из Армении: с 22 мая 2026 года в Россию запрещён импорт срезанных цветов, отправленных или произведённых в Армении.

Из-за отсутствия ответа от Ирана Россельхознадзор попросил Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию местной цветочной продукции до переговоров для сохранения фитосанитарного благополучия России и ЕАЭС.

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