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Общество

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ

Автор: Артем Рязанов

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Фитосанитарные сертификаты указывают Иран как страну происхождения, но продукция и упаковка похожи на армянскую

Россельхознадзор попросил иранскую Организацию по защите растений приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию.

Поставки цветов из Ирана в 2026 году заметно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя в фитосанитарных сертификатах страной происхождения указан Иран, внешне продукция и её упаковка практически не отличаются от той, что раньше ввозили из Армении.

Напомним, Россельхознадзор уже уведомлял Иран о временных ограничениях на ввоз цветочной продукции из Армении: с 22 мая 2026 года в Россию запрещён импорт срезанных цветов, отправленных или произведённых в Армении.

Из-за отсутствия ответа от Ирана Россельхознадзор попросил Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию местной цветочной продукции до переговоров для сохранения фитосанитарного благополучия России и ЕАЭС.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : цветы поставки Армения

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Проект теплоснабжения Новосибирска до 2033 года вынесли на обсуждение

Россиянам рекомендуют поспешить с семейной ипотекой

Автор: Артем Рязанов

Семьям с одним ребенком сейчас имеет смысл максимально ускориться и постараться купить квартиру до вступления в силу новых правил по семейной ипотеке (ориентировочно до 1 октября), чтобы зафиксировать текущие базовые 6%.

С октября 2026 года власти планируют повысить ее до 12 процентов в Москве и Санкт-Петербурге и до 10 процентов в других регионах, напомнил финансист. Кроме того, ожидается увеличение лимитов семейной ипотеки: до 15 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 8 миллионов рублей в остальных регионах.

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Количество нарушений земельного законодательства в Новосибирске выросло на 42%

Автор: Оксана Мочалова

Штрафы за нарушения земельного законодательства в Новосибирской области выросли в 2,8 раза — с 50 до 140 тысяч рублей за год. Такие данные содержатся в докладе Управления Росреестра по Новосибирской области о состоянии и использовании земель в 2025 году.

Еще более впечатляющая динамика — у устранённых нарушений. За год владельцы земельных участков исправили 814 нарушений, что в 73 раза больше, чем в 2024 году.

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Третье предупреждение: в школах Новосибирска утвердили регламент выдворения учеников с уроков

Автор: Юлия Данилова

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу новый регламент Минпросвещения, который запрещает учителям самостоятельно выгонять учеников с урока. Директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Ольга Хлытина в ответ на запрос Infopro54 пояснила, что регламент определяет порядок действий учителя в случае нарушения учеником дисциплины на уроке, которое препятствует обучению других учеников и нарушает тем самым их право на получение образования.

По ее словам, порядок установлен такой:

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Просрочка новосибирцев по кредитам выросла на 25% за год

Автор: Оксана Мочалова

За 2025 год объём просроченной задолженности жителей Новосибирской области по розничным кредитам (без учёта ипотеки) увеличился на 25,6%, достигнув на 1 января 2026 года 30,9 млрд рублей. В денежном выражении прирост за год составил 6,3 млрд рублей. Для сравнения: за первый квартал 2026 года прирост просрочки по всей России составил те же 6,3 млрд рублей. Таким образом, одна Новосибирская область за год нарастила столько же просроченных долгов, сколько вся страна — всего за три месяца. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант» на основе статистики Банка России.

К 1 июня 2026 года накопленная просрочка в регионе превысила 32,3 млрд рублей. За первые пять месяцев текущего года она выросла ещё на 4,6% (+1,4 млрд), причём основное ускорение пришлось на апрель-май. Если в первом квартале прирост составлял около 680 млн рублей, то только за два последних месяца он достиг 730 млн рублей.

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В Новосибирске фасад конструктивистского здания «Динамо» выкрасили в серый цвет

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершился ремонт главного фасада спортивного клуба «Динамо». Здание, расположенное в центре города, является памятником архитектуры регионального значения и одним из самых ярких примеров конструктивизма в Сибири.

Здание «Динамо» было построено в 1933 году. Фасады объекта культурного наследия долгое время находились в неудовлетворительном состоянии — их описывали словом «обшарпанные». Ремонт начался в июне текущего года, выполнялся поэтапно и проводился за счет средств собственника здания — спортивного клуба «Динамо».

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«Оплата в офисе — прошлый век»: новосибирцы не хотят платить за услуги управляющих компаний в кассе

Автор: Юлия Данилова

Избалованные цифровизацией коммерческих и государственных услуг жители Новосибирска воспринимают в штыки требования лично оплачивать услуги специалистов управляющих компаний.

— В нашей УК в Ленинском районе дистанционно принимают только оплату за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы вызвать домой слесаря, сантехника, электрика и т.д., нужно прийти в офис компании и лично оплатить эти услуги. Проблема в том, что офис работает с 8 до 17 часов, то есть их рабочее время совпадает со временем работы большинства предприятий и компаний, а значит, для оплаты нужно отпрашиваться у руководства. Плюс потом нужно ждать специалиста, который «придет в течении дня, так как много вызовов». Это еще один день отгула, — об этом редакции Infopro54 рассказала жительница Ленинского района.

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Общество

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ

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