Юрий Зазуля возглавил новосибирский университет

14 июня на заседании Ученого совета Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) заместитель директора департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Анастасия Казанцева представила нового ректора Юрия Зазулю. Об этом сообщила пресс-служба университета.

— До назначения Юрий Зазуля занимал пост проректора по экономике и финансам Тюменского индустриального университета. В октябре 2010 года Зазуле присвоена ученая степень — кандидат технических наук, с декабря 2013 года — доцент ВАК. Является победителем суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2021-2022 гг, — пояснили в пресс-службе.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики — вуз Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с сетью филиалов в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Современный образовательный и научный центр готовит специалистов, обладающих сквозными цифровыми компетенциями для сферы инфокоммуникаций и информационных технологий.