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Следственный комитет возбудил уголовное дело по свалке и кладбищу

  • 18/07/2022, 19:33
новости Новосибирска
Общественники сообщают, что уже идет допрос свидетелей.

После обращения жителей Малыгинского жилмассива в правоохранительные органы следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирска Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщил председателя РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— По результатам проверки установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вокруг объектов — полигон ТКО «Левобережный» и МКУ «Ритуальные услуги» кладбища «Клещихинское» — не установлены специальные территории с особым режимом использования, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан,  — говорится в письме, поступившем в редакцию. — Таким образом, в действиях неустановленного лица, уполномоченного на установление санитарно-защитных зон для указанных объектов, имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ.

По данному уголовному делу уже допрошен ряд свидетелей, пишет Михайлов.

новости Новосибирска

Ситуацию с левобережной свалкой взял на контроль Следственный комитет РФ

Напомним, на минувшей неделе жители левобережья Новосибирска пожаловались главе Следственного комитета РФ. На следующий день появилось сообщение, что Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и поручил областной прокуратуре провести проверку обращения жителей.

 

Ранее редакция сообщала, что городским мусорным полигонам предписали создать санитарные зоны. 

Фото из группы мэрии Новосибирска в Телеграм

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология общество город благоустройство


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