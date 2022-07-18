Следственный комитет возбудил уголовное дело по свалке и кладбищу

После обращения жителей Малыгинского жилмассива в правоохранительные органы следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирска Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщил председателя РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— По результатам проверки установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вокруг объектов — полигон ТКО «Левобережный» и МКУ «Ритуальные услуги» кладбища «Клещихинское» — не установлены специальные территории с особым режимом использования, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, — говорится в письме, поступившем в редакцию. — Таким образом, в действиях неустановленного лица, уполномоченного на установление санитарно-защитных зон для указанных объектов, имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ.