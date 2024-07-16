За год объем новых строек многоквартирных домов сократился в два раза в Новосибирской области

В Новосибирской области сократился вывод новых объектов на рынок. В июне четыре застройщика начали строительство 11 многоквартирных домов. Это 1,86 тыс. квартир совокупной площадью 103 тыс. кв. метров, говорится в исследовании по динамике вывода новых проектов в регионе, опубликованном Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). На регион пришлось 2,4% жилья, выведенного на рынок за месяц (в мае — 4,2%).

По сравнению с июнем 2023 года количество новых объектов уменьшилось на 52%. Годом ранее на рынок было выведено 23 многоквартирных дома. Если сравнивать с маем 2024 года, то количество новых площадок сократилось на 63% (в мае их было 30).

Отмечается, что по количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область заняла 14‑е место в стране. Для сравнения, в мае регион был на втором месте.

— С начала года на рынок Новосибирской области выведен 231 объект (на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 19,1 тыс. квартир совокупной площадью 0,89 млн кв. метров, — уточнили эксперты ЕРЗ.

Исследование показало, что в среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 105 квартир. Это на 5% больше, чем в 2023 году. По прогнозам специалистов, при сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 38,4 тыс. квартир. При этом, за год площадь квартир в новых объектах уменьшилась на 48%

— По площади новых объектов Новосибирская область занимает 12‑е место, — констатируют в ЕРЗ.

Больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели СФО Основа (6 объектов), а также Брусника и ГК Первый строительный фонд (по 2 объекта). По площади новых объектов лидируют Брусника (41,39 тыс. кв. метров), ГК Страна Девелопмент (26,52 тыс. кв. метров) и ГК Первый строительный фонд (24,15 тыс. кв. метров).

В Минстрое Новосибирской области сообщали, что в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья.

Стоит отметить, что Новосибирск находится на четвертой строчке рейтинга городов России по объему введенного жилья с 2014 по 2023 годы. За 10 лет в городе введено 13,92 млн кв. м жилья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, ссылаясь на данные Росстата.

— При обеспеченности жильём в Новосибирске 29,9 квадратов на человека, за 10 лет был построен город численностью 470 тысяч человек, а население столицы Сибири выросло за это время на 77 тысяч. Строительство опережает прирост населения в 6 раз, — констатирует эксперт.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирцы приобрели в июне апартаментов на миллиард рублей. Средняя цена юнита за год увеличилась до 8,7 млн рублей.