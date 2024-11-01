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В Новосибирске будут производить медизделия, разработанные центром Мешалкина

  • 01/11/2024, 18:45
В Новосибирске будут производить медизделия, разработанные центром Мешалкина
Запустить новый завод планируют до конца 2024 года

НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина разработал ряд новых медицинских устройств для кардиохирургии. Для их производства индустриальный партнер Центра — компания «Интрулайн» строит новый завод. Выпуск продукции планируют начать в 2025 года.

Проект, инициированный медицинским центром в 2021 году, реализуется в рамках гранта Минпромторга РФ. О ходе работ рассказал генеральный директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Чернявский на научно-производственном форуме «Золотая Долина». Он подчеркнул, что санкции значительно ограничивают, а порой и вовсе делают недоступным, импорт высококачественных медицинских изделиях. Поэтому новые разработки и новые производственные мощности российской системе здравоохранения крайне необходимы.

— По гранту работаем над созданием детского протеза для протезирования легочной артерии, транскатетерного аортального клапана, транскатетерного митрального клапана и протеза для гибридной хирургии аорты, — пояснил для BFM-Новосибирск Александр Чернявский. — По детскому протезу все испытания завершены, он на этапе регистрации в Росздравнадзоре. По остальным разработкам сейчас заканчиваются испытания.

Чернявский дополнил, что к 1 июля 2025 года планируется получить регистрационные удостоверения, после чего индустриальный партнер начнет выпуск продукции и она поступит на рынок.

Реализация гранта идет на условиях софинансирования. Минпромторг РФ выделили 50 млн рублей, НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина — 13,5 млн рублей, индустриальный партнер — 8 млн рублей. Сверх прописанных условий индустриальный партнер вложил порядка 100 млн рублей в строительство завода.

По данным Seldon.Basis, ООО «Интрулайн» зарегистрировано в 2016 году, уставный капитал — 25 тысяч рублей. Директор — Дмитрий Плеханов, учредители Артем Липов (57,6%), Дмитрий Плеханов (31,2%), Артем Григорьев (7,2%) и Алина Журавлева (4%). Выручка компании в 2023 году составила 2,57 млн рубл (+100%), чистый убыток — 437 тысяч рублей (+12%).

Ранее редакция сообщала о том, что робот помог хирургам спасти пациента в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина.

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Рубрики : Бизнес Промышленность Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Производство протезов кардиохирургия


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