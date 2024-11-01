В Новосибирске будут производить медизделия, разработанные центром Мешалкина

НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина разработал ряд новых медицинских устройств для кардиохирургии. Для их производства индустриальный партнер Центра — компания «Интрулайн» строит новый завод. Выпуск продукции планируют начать в 2025 года.

Проект, инициированный медицинским центром в 2021 году, реализуется в рамках гранта Минпромторга РФ. О ходе работ рассказал генеральный директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Чернявский на научно-производственном форуме «Золотая Долина». Он подчеркнул, что санкции значительно ограничивают, а порой и вовсе делают недоступным, импорт высококачественных медицинских изделиях. Поэтому новые разработки и новые производственные мощности российской системе здравоохранения крайне необходимы.

— По гранту работаем над созданием детского протеза для протезирования легочной артерии, транскатетерного аортального клапана, транскатетерного митрального клапана и протеза для гибридной хирургии аорты, — пояснил для BFM-Новосибирск Александр Чернявский. — По детскому протезу все испытания завершены, он на этапе регистрации в Росздравнадзоре. По остальным разработкам сейчас заканчиваются испытания.

Чернявский дополнил, что к 1 июля 2025 года планируется получить регистрационные удостоверения, после чего индустриальный партнер начнет выпуск продукции и она поступит на рынок.

Реализация гранта идет на условиях софинансирования. Минпромторг РФ выделили 50 млн рублей, НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина — 13,5 млн рублей, индустриальный партнер — 8 млн рублей. Сверх прописанных условий индустриальный партнер вложил порядка 100 млн рублей в строительство завода.

По данным Seldon.Basis, ООО «Интрулайн» зарегистрировано в 2016 году, уставный капитал — 25 тысяч рублей. Директор — Дмитрий Плеханов, учредители Артем Липов (57,6%), Дмитрий Плеханов (31,2%), Артем Григорьев (7,2%) и Алина Журавлева (4%). Выручка компании в 2023 году составила 2,57 млн рубл (+100%), чистый убыток — 437 тысяч рублей (+12%).

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