За Оперным театром в Новосибирске исчезнет кольцо легендарного трамвая №13

Линию трамвая, расположенную около федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета», до 2030 года планируют перенести в профиль улиц Депутатская, Каменская и Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца. Об этом говорится в проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах, опубликованном на сайте мэрии города.

Общая длина линии трамвая на планируемой территории составляет в настоящее время 2,95 км. В границах проекта планировки сохраняются линии троллейбуса общей длиной 5,17 км. В перспективе возможна прокладка линии троллейбуса по ул. Мичурина и ул. Серебренниковской после выноса с них линии трамвая, уточняется в документе.

Ранее редакция сообщала о том, что в трамвае №13, установленном в сквере за оперным, сделали книжный клуб.