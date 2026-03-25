Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7. От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

— За потерпевшими признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков и вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, — сообщили в управлении Судебного департамента.

Приговором суда Лариса Анисимова признана невиновной по предъявленному обвинению в совершении двух преступлений, в связи с отсутствием в её действиях составов указанных преступлений. За ней признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск». — Ред.) на 880 млн рублей.

