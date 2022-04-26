Новосибирского экспортера оштрафовали за семечки — до 0,5 млн рублей

Сибирская оперативная таможня совместно с Сибирской электронной таможней пресекли попытку уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай около 300 тонн сельхозпродукции. Новосибирская фирма-экспортер недоплатила в бюджет почти 6 млн рублей, таможенники задержали товар.

— В январе 2022 года поставщик подал в Сибирскую электронную таможню декларации на экспорт нескольких партий ядра подсолнечника, произведенного в Алтайском крае. Общий объем товара составил 16 железнодорожных контейнеров, а вес — 285 тонн. В декларациях был указан код товара, облагаемого пошлиной в размере 6,5% от стоимости, — ядра подсолнечника, — пояснили в пресс-службе таможни.

Таможенный досмотр показал, что фактически к вывозу были подготовлены не ядра, а их смесь с семенами подсолнечника, которые имеют более высокую продовольственную ценность. Вывозная таможенная пошлина на семена составляет 50% от стоимости, или почти в 8 раз больше, чем на заявленный в декларации товар. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 5,9 млн рублей, что по закону является крупным размером

Заключения таможенных экспертиз подтвердили результаты досмотров. А оперативники Сибирской оперативной таможни установили, что поставщик умышленно указал в декларациях недостоверные сведения и предоставил в таможню подложные подтверждающие документы. Экспортеру были выставлены требования о внесении изменений в таможенные декларации, но он их проигнорировал.

Сибирская электронная таможня возбудила уголовное дело по ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей. Один из соучредителей фирмы, организовавший преступление, написал явку с повинной. Вернуть себе товар поставщик сможет после уплаты всех таможенных пошлин, а также штрафа в размере до пятисот тысяч рублей.

Всего с начала 2022 года таможенники Сибири выявили в регионе 13 преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Сумма подлежащих к взысканию в бюджет средств составляет около 60 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск впервые привезли арбузы из Ирана, а также о том, что на таможне резко вырос объем выявленного контрафакта.