Коммунальная отрасль и распоряжение муниципальной собственностью — самые богатые на нарушения

По итогам аудиторских проверок работы мэрии города на протяжении прошлого года наибольшее количество нарушений выявлено в жилищно-коммунальной отрасли. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Новосибирска.

— В ГРБС (Распорядители бюджетных средств. — Ред.) наибольший объем нарушений приходится на департамент энергетики и ЖКХ и подведомственные ему учреждения и предприятия (40%), — сообщил на сессии горсовета председатель КСП Новосибирска Геннадий Шилохвостов. — Также отмечается значительная доля нарушений при формировании и исполнении бюджета в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (30%).

Он подчеркнул, что объем нарушений по городу в целом, в разрезе всех отраслей, по итогам прошлого года в денежном выражении в 30 раз превышает расходы на деятельность городской КСП.

— Объем проверенных аудиторами средств составил свыше 21 млрд рублей, — добавляет председатель КСП. — Объем нарушений — 2,1 млрд, и увеличился по сравнению с 2021 годом на 75%. Это обусловлено значительным увеличением количества и объема нарушений требований: к бюджетному и бухгалтерскому учету — в 8 раз, в управлении муниципальной собственности — более чем в 3 раза.

В департаменте земельных и имущественных отношений тем не менее заявляют о положительных тенденциях в своей работе.

— За прошлый год в бюджет города поступили свыше 3 млрд рублей, — цитировала в феврале пресс-служба мэрии начальника департамента Георгия Жигульского. — Надеемся в 2023 году исполнить этот показатель на том же уровне. Поступления от продажи участков составили 538,7 млн рублей, что на 91,6 млн рублей больше предыдущего года. Исполнение плана составило 105%. Доходы от приватизации имущества исполнены на 110% и составили 220,7 млн рублей. В 2022 году впервые за несколько лет было достигнуто значительное снижение задолженности по арендной плате за землю на сумму 547 млн рублей.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирска, по итогам 2022 года проведены 24 контрольных и 34 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе экспертиза 24 муниципальных программ. Проверками охвачены 176 объектов. С выездом на места осмотрены 402 объекта муниципальной собственности. В адрес руководителей организаций и органов исполнительной власти Новосибирска направлены 128 актов и заключений.

Ранее редакция сообщала о том, что выявили аудиторы при проверке работы парковочного пространства в Новосибирске.