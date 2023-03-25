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Коммунальная отрасль и распоряжение муниципальной собственностью — самые богатые на нарушения

  • 25/03/2023, 11:57
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Контрольно-счетная палата проверила работу мэрии Новосибирска
В первую очередь в части освоения бюджетных средств.

По итогам аудиторских проверок работы мэрии города на протяжении прошлого года наибольшее количество нарушений выявлено в жилищно-коммунальной отрасли. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Новосибирска.

В ГРБС (Распорядители бюджетных средств. Ред.) наибольший объем нарушений приходится на департамент энергетики и ЖКХ и подведомственные ему учреждения и предприятия (40%), сообщил на сессии горсовета председатель КСП Новосибирска Геннадий Шилохвостов. Также отмечается значительная доля нарушений при формировании и исполнении бюджета в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (30%).

Он подчеркнул, что объем нарушений по городу в целом, в разрезе всех отраслей, по итогам прошлого года в денежном выражении в 30 раз превышает расходы на деятельность городской КСП.

Объем проверенных аудиторами средств составил свыше 21 млрд рублей, добавляет председатель КСП. Объем нарушений 2,1 млрд, и увеличился по сравнению с 2021 годом на 75%. Это обусловлено значительным увеличением количества и объема нарушений требований: к бюджетному и бухгалтерскому учету — в 8 раз, в управлении муниципальной собственности — более чем в 3 раза.

В департаменте земельных и имущественных отношений тем не менее заявляют о положительных тенденциях в своей работе.

За прошлый год в бюджет города поступили свыше 3 млрд рублей, цитировала в феврале пресс-служба мэрии начальника департамента Георгия Жигульского. Надеемся в 2023 году исполнить этот показатель на том же уровне. Поступления от продажи участков составили 538,7 млн рублей, что на 91,6 млн рублей больше предыдущего года. Исполнение плана составило 105%. Доходы от приватизации имущества исполнены на 110% и составили 220,7 млн рублей. В 2022 году впервые за несколько лет было достигнуто значительное снижение задолженности по арендной плате за землю на сумму 547 млн рублей.

долги за аренду земли

Впервые за несколько лет Новосибирск добился значительного снижения задолженности за аренду земли

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирска, по итогам 2022 года проведены 24 контрольных и 34 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе экспертиза 24 муниципальных программ. Проверками охвачены 176 объектов. С выездом на места осмотрены 402 объекта муниципальной собственности. В адрес руководителей организаций и органов исполнительной власти Новосибирска направлены 128 актов и заключений.

 

Ранее редакция сообщала о том, что выявили аудиторы при проверке работы парковочного пространства в Новосибирске.

Фото flickr Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : распоряжение муниципальной собственностью проверка КСП жилищно-коммунальная отрасль


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