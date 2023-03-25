Коммунальная отрасль и распоряжение муниципальной собственностью — самые богатые на нарушения

По итогам аудиторских проверок работы мэрии города на протяжении прошлого года наибольшее количество нарушений выявлено в жилищно-коммунальной отрасли. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Новосибирска.
— В ГРБС (Распорядители бюджетных средств. — Ред.) наибольший объем нарушений приходится на департамент энергетики и ЖКХ и подведомственные ему учреждения и предприятия (40%), — сообщил на сессии горсовета председатель КСП Новосибирска Геннадий Шилохвостов. — Также отмечается значительная доля нарушений при формировании и исполнении бюджета в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (30%).
Он подчеркнул, что объем нарушений по городу в целом, в разрезе всех отраслей, по итогам прошлого года в денежном выражении в 30 раз превышает расходы на деятельность городской КСП.
— Объем проверенных аудиторами средств составил свыше 21 млрд рублей, — добавляет председатель КСП. — Объем нарушений — 2,1 млрд, и увеличился по сравнению с 2021 годом на 75%. Это обусловлено значительным увеличением количества и объема нарушений требований: к бюджетному и бухгалтерскому учету — в 8 раз, в управлении муниципальной собственности — более чем в 3 раза.
В департаменте земельных и имущественных отношений тем не менее заявляют о положительных тенденциях в своей работе.
— За прошлый год в бюджет города поступили свыше 3 млрд рублей, — цитировала в феврале пресс-служба мэрии начальника департамента Георгия Жигульского. — Надеемся в 2023 году исполнить этот показатель на том же уровне. Поступления от продажи участков составили 538,7 млн рублей, что на 91,6 млн рублей больше предыдущего года. Исполнение плана составило 105%. Доходы от приватизации имущества исполнены на 110% и составили 220,7 млн рублей. В 2022 году впервые за несколько лет было достигнуто значительное снижение задолженности по арендной плате за землю на сумму 547 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что выявили аудиторы при проверке работы парковочного пространства в Новосибирске.
Фото flickr Gensa Gensa
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