Заблокированы почти тысяча сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации

В России заблокировали почти тысячу сайтов, на которых предлагалось купить фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

— С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — 7, в апреле — 5, в марте — 1, — сообщили в ведомстве.

Речь идёт как о самостоятельных ресурсах, так и о страницах в соцсетях. В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России введена уголовная ответственность за распространение фейков, если ложная информация «привела к тяжким последствиям». Закон предусматривает ограничение свободы на срок до трёх лет или штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а если фейк повлёк за собой смерть человека или иные тяжёлые последствия, то лишение свободы на срок до пяти лет и штраф от 1,5 до 2 млн рублей.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин отметил, что административную или уголовную ответственность могут понести не только продавцы, но и покупатели поддельных сертификатов.