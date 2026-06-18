Под видом оригинала: новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу иностранной транснациональной компании Procter & Gamble Company, подавшей иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова.

Суд обязал Сизикова выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков. Продукция, продававшаяся на известной торговой площадке под брендом «The Procter & Gamble Company», была признана контрафактной.

В материалах дела указано, что ответчик размещал в своём интернет-магазине на маркетплейсе товары, на которых были размещены торговые марки американской компании. Для доказательства правонарушения правообладатель организовал контрольную закупку. Результаты проверки показали, что продукция не была изготовлена на заводах группы компаний истца и не имела его разрешения на выпуск, что подтверждает её контрафактный характер.

Суд постановил, что ответчик применял товарный знак без согласия владельца. Применение объектов интеллектуальной собственности без разрешения владельца считается противозаконным и предусматривает гражданскую ответственность.

На основании предоставленных доказательств суд признал иск законным и обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию. Общая сумма взыскания составила 164 904 рубля 04 копейки.

Ранее редакция сообщала о том, что американская «Кока-Кола» взыскивает с новосибирского производителя миллионы рублей. Почти год назад новосибирцы начали производить продукцию под схожим брендом.