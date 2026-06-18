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Бизнес Право&Порядок

Под видом оригинала: новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда

Автор: Артем Рязанов

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Продукция на маркетплейсе под брендом «The Procter & Gamble Company» была признана контрафактной

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу иностранной транснациональной компании Procter & Gamble Company, подавшей иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова.

Суд обязал Сизикова выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков. Продукция, продававшаяся на известной торговой площадке под брендом «The Procter & Gamble Company», была признана контрафактной.

В материалах дела указано, что ответчик размещал в своём интернет-магазине на маркетплейсе товары, на которых были размещены торговые марки американской компании. Для доказательства правонарушения правообладатель организовал контрольную закупку. Результаты проверки показали, что продукция не была изготовлена на заводах группы компаний истца и не имела его разрешения на выпуск, что подтверждает её контрафактный характер.

Суд постановил, что ответчик применял товарный знак без согласия владельца. Применение объектов интеллектуальной собственности без разрешения владельца считается противозаконным и предусматривает гражданскую ответственность.

На основании предоставленных доказательств суд признал иск законным и обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию. Общая сумма взыскания составила 164 904 рубля 04 копейки.

Ранее редакция сообщала о том, что американская «Кока-Кола» взыскивает с новосибирского производителя миллионы рублей. Почти год назад новосибирцы начали производить продукцию под схожим брендом.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд подделка компания взыскание

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В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

Автор: Оксана Мочалова

В Первомайском районе Новосибирска официально разрешено строительство современной лыжной базы. Соответствующее разрешение выдано мэрией города.

Застройщиком выступает муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта», которая переедет сюда со своей исторической площадки на улице Выборная. Как ранее пояснял министр спорта региона Сергей Ахапов, существующее здание школы построено более полувека назад, а местные трассы уже не соответствуют современным требованиям для турниров высокого уровня.

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Прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза

Автор: Юлия Данилова

После длительного обсуждения с профессиональным сообществом, лимит площади земельных участков на которых по инициативе правообладателей будет разрешено реализовывать проекты комплексного развития территории, прокуратура согласилась сократить с 5 га до 2,5 га. Об этом на градостроительной комиссии горсовета сообщил прокурор Новосибирска Олег Желдак. Дата вступления в силу предполагаемых изменений — 1 июля 2027 года.

— Считаем, что предлагаемые корректировки дают время строительному бизнесу обеспечить реализацию уже имеющихся в работе проектов, подготовить их к заключению договоров КРТ, — отметил Желдак.

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Число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса

Автор: Оксана Мочалова

За первые пять месяцев 2026 года доля курьерских заказов в структуре городского спроса на логистические услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество активных исполнителей доставки в Новосибирске за тот же срок увеличилось на 14%. Эти данные приводятся в аналитическом отчете российского сервиса Drivee, который изучил динамику рынка в 100 городах страны.

По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

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Новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить

Автор: Юлия Данилова

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

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«Элизиум» ликвидирует производство обоев в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Компания «Элизиум», производитель обоев, расположенная в Бердске Новосибирской области, начала ликвидацию предприятия. Об этом стало известно из данных Федресурса.

Напомним, информация о закрытии фабрики появилась еще в апреле. Эту информацию подтверждали в администрации Бердска.

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«Росспак» запустил производство обновлённой линейки пищевых лотков под запайку

Автор: Оксана Мочалова

Компания «Росспак», один из сибирских лидеров по производству пищевой упаковки, начала выпускать новую серию лотков под запайку типоразмера 187×137 мм. Расширение ассортимента стало ответом на устойчивый спрос со стороны переработчиков мяса, птицы и поставщиков полуфабрикатов. Новая линейка представлена четырьмя моделями, каждая из которых решает конкретные задачи производителей: от фасовки стейков до комбинированных обедов с соусом.

Формат лотков выбран не случайно. Это один из самых востребованных размеров для розничной торговли и сетей общепита. Он удобен для стандартных полок, компактно размещается на витринах и подходит для большинства линий автоматической запайки.

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