Продавцов табака в Новосибирске предупредили об уголовной ответственности

С 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере будет считаться уголовным преступлением. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вносит изменение в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ.

Поправка расширяет действие существующей нормы. Ранее уголовная ответственность по части 1.1 статьи 171.3 УК РФ предусматривалась за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции без лицензии. Теперь к этому перечню добавилась и розничная продажа.

Закон принят в рамках пакета мер по введению обязательного лицензирования оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Как отметили в Совете Федерации, нововведения направлены на снижение доли нелегального рынка и усиление государственного контроля за оборотом такой продукции.

Согласно поправкам, за розничную продажу табака без лицензии в крупном размере (на сумму свыше 100 тысяч рублей) предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если нарушение совершено организованной группой или в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), наказание ужесточается: штраф вырастет до 3–4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы — до пяти лет.

Лицензирование розничной продажи табачной продукции начнется с 1 октября 2026 года. Стоимость лицензии на розничную торговлю составит 20 тысяч рублей, на оптовую — 800 тысяч рублей. Производство табака уже давно подлежит лицензированию, новые правила его не затрагивают.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей.