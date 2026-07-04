Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Продавцов табака в Новосибирске предупредили об уголовной ответственности

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Лицензирование розничной продажи табачной продукции начнется с 1 октября 2026 года

С 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере будет считаться уголовным преступлением. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вносит изменение в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ.

Поправка расширяет действие существующей нормы. Ранее уголовная ответственность по части 1.1 статьи 171.3 УК РФ предусматривалась за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции без лицензии. Теперь к этому перечню добавилась и розничная продажа.

Закон принят в рамках пакета мер по введению обязательного лицензирования оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Как отметили в Совете Федерации, нововведения направлены на снижение доли нелегального рынка и усиление государственного контроля за оборотом такой продукции.

Согласно поправкам, за розничную продажу табака без лицензии в крупном размере (на сумму свыше 100 тысяч рублей) предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если нарушение совершено организованной группой или в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), наказание ужесточается: штраф вырастет до 3–4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы — до пяти лет.

Лицензирование розничной продажи табачной продукции начнется с 1 октября 2026 года. Стоимость лицензии на розничную торговлю составит 20 тысяч рублей, на оптовую — 800 тысяч рублей. Производство табака уже давно подлежит лицензированию, новые правила его не затрагивают.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : уголовная ответственность табак лицензирование

120
0
0
Предыдущая статья
Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы и гости города назвали самые популярные заведения общепита в семи номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары и фудмоллы. Выборка была проведена на основе данных, собранных в геосервисе 2ГИС.

—  Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — пояснил Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.

Читать полностью

Новосибирцы не зарегистрировали права собственности на 14 тысяч объектов

Автор: Юлия Данилова

Управление ФНС по Новосибирской области выявило факты продолжительного отсутствия регистрации прав собственности на объекты недвижимости застройщиками и участниками долевого строительства. О этом говорился в ответе на запрос редакции Infopro54 из пресс-службы областной налоговой.

— По информации, полученной из регионального управления Росреестра, за последние три года на кадастровый учет в регионе поставлен 561 многоквартирный дом, в которых отсутствует регистрация права собственности на 13 тысяч жилых и нежилых объектов. Кроме того, за этот же период на кадастровый учет поставлены 29 нежилых зданий, в которых отсутствует регистрация права собственности на 1 тысячу нежилых помещений, — заявили в налоговой.

Читать полностью

В Новосибирске издали книгу для детей об архитекторе Андрее Крячкове

В Новосибирске издана книга «Главный архитектор Сибири» (6+), посвящённая Андрею Дмитриевичу Крячкову. Автором издания стала художница и преподаватель из Новосибирской области Оксана Чернышева.

Книга рассказывает об архитектурных шедеврах знаменитого зодчего, которые можно увидеть в Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке и других городах Сибири. Об Андрее Крячкове и зданиях, которые были построены по его проектам, написано немало книг, но все они для взрослой аудитории. Новая книга рассчитана на более юных читателей, и в этом, говорит издатель, её особая ценность и смысл.

Читать полностью

Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Автор: Юлия Данилова

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу театра «Старый дом» нового директора. На эту должность с 3 июля назначен Юрий Яшкин (На базовом фото справа.- Ред.).

В целом, у него 18 лет трудового стажа, 9 из которых отданы государственной службе в сфере культуры. С 2022 по 2024 год Яшкин возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном министерстве культуры, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».

Читать полностью

Мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов

Автор: Оксана Мочалова

Глава города Бердска Семён Лапицкий сообщил жителям о непростой ситуации с топливным обеспечением, которая может повлиять на график движения общественного транспорта. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале 3 июля.

Причиной возможных задержек рейсов стал резкий скачок спроса на бензин и дизельное топливо. По словам мэра, внутреннее потребление горючего выросло в 1,5 раза, хотя поставки с нефтеперерабатывающего завода остаются на привычном уровне. В связи с этим диспетчерские службы не исключают отклонений от расписания, и градоначальник попросил пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Читать полностью

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

Автор: Оксана Мочалова

В Москве задержан бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий фигурантов оценивается как особо крупный. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Хорошевский районный суд столицы 3 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита экс-чиновника уже воспользовалась правом на обжалование этого решения — соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в картотеке судебных дел.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Продавцов табака в Новосибирске предупредили об уголовной ответственности

Бизнес Город Общество

Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Общество Технологии

Новосибирские разработчики создали ИИ-помощника для изучения иностранных языков

Недвижимость Общество

Новосибирцы не зарегистрировали права собственности на 14 тысяч объектов

Бизнес Общество

В Новосибирске издали книгу для детей об архитекторе Андрее Крячкове

Общество Право&Порядок

Мошенники охотятся на абитуриентов: как не стать жертвой фейковых сообществ вузов — объяснили новосибирцам

Власть Культура Отставки и назначения

Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Власть Общество

Мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов

Власть Право&Порядок

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

Общество

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 10 тысяч рублей за год

Бизнес Недвижимость

«Цены и вверх, и вниз»: офисный рынок Новосибирска расслаивается

Бизнес Власть Общество

Особый режим заправки спецтехники топливом ввели в Новосибирской области

Финансы

В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Общество

Грозы, ливни и шквалистый ветер: в Новосибирской области на выходных ожидаются резкие перемены погоды

Бизнес ПроБизнес

Решение по делу новосибирской компании «Фрезка» может изменить налоговые споры

Общество

Центробанк России повышает прогноз по траектории ключевой ставки

Бизнес Власть

Новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами

Авто Общество

Очереди на АЗС привели к сбоям в графике вывоза мусора в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности