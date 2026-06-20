Новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально ужесточает ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Раньше такие действия квалифицировались по общей статье 327 УК РФ и максимум составлял два года колонии. Теперь за фиктивные документы можно получить до восьми лет тюрьмы.

Новую статью УК РФ внесли 427 депутатов разных фракций. Закон вступил в силу 10 июня 2026 года.

— Задумайтесь, у нас ведь медицинские документы требуются как гарантия безопасности. Мы хотим быть абсолютно точно уверены, что в столовой детской не будет работать человек, который страдает открытой формой туберкулёза. А такие прецеденты были, — отметила вице-спикер Ирина Яровая, представляя инициативу в Госдуме.

По данным Росздравнадзора, которые привела Яровая, многие медики ставят подписи и печати, фактически не проводя флюорографию или исследование крови. «К сожалению, таких нарушений выявлено немало», — отметила парламентарий.

Теперь за подделку справки об отсутствии любого опасного заболевания грозит до четырёх лет колонии и штраф до миллиона рублей. Если речь об инфекции — например, ВИЧ или туберкулёзе, — срок вырастает до пяти лет, штраф — до полутора миллионов.

Продажа фальшивок через интернет, использование служебного положения или действия в группе — отягчающие обстоятельства. За это — до шести лет и штраф до двух миллионов рублей. Если подделка повлекла массовое заражение людей или другие тяжкие последствия — до восьми лет колонии и штраф до трёх миллионов.

— Всегда задача профилактическая: не нарушай, соотнеси это с последствиями, которые неминуемо наступят, — подчеркнула Яровая.

Законопроект, по её словам, без замечаний поддержали Верховный Суд и правоохранители. Расследованием таких преступлений займётся Следственный комитет РФ.

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