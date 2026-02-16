Поиск здесь...
Новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом

Диалог с ИИ — это поиск утешения или проверка собственных доводов на прочность

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат:

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Разрыв между правоустановлением и правоприменением

— Как юрист со значительным опытом работы, я вижу усилившийся в последние годы разрыв между правоустановлением и правоприменением, между правовой наукой и правоприменением в уголовном судопроизводстве.

Думаю, это неизбежно в постреволюционный период, поскольку подобное — следствие всех революций в мире (вспомните хотя бы Великую французскую революцию, Китайскую революцию). В 1990-х мы пережили очередную революцию (кто-то считает происшедшее контрреволюцией), поскольку в стране одномоментно кардинально изменились отношения собственности и власти, была сломана сложившаяся советская правовая система, возник вакуум духовных ценностей. Это неизбежно повлекло за собой перераспределение материальных ресурсов и средств производства в пользу достаточно узкого круга людей.

В такие периоды правоприменение формируется, как правило, под влиянием политических, а нередко и личных, сиюминутных интересов власть имущих и/или власть предержащих. Неизбежны в нынешний период всякого рода ограничения, отказ от дискуссий, в том числе в области публичного права и т.п. И с этим ничего не поделаешь — нам предстоит пережить очередной постреволюционный период (предыдущий, как известно, начался после 1917 года и фактически длился до конца 1970-х). Оценивать происходящее применительно к персоналиям во власти по меньшей мере непродуктивно, поскольку постреволюционный период — объективный процесс (его длительность может разниться в зависимости от конкретных исторических условий). Это тот случай, когда количество (сумма субъективного) переходит в новое качество (объективное).

В этих условиях не так давно я обнаружил, что правовые дискуссии в области публичного права можно вести с ИИ, который все больше проникает в нашу жизнь. Хочу привести пример одной такой моей дискуссии, как говорится, без комментариев.

Оппонент — искусственный интеллект

В уголовном судопроизводстве лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, сохраняет статус обвиняемого до того момента, пока прокурор не передаст уголовное дело с обвинительным заключением в суд и пока судья своим постановлением не назначит судебное разбирательство по уголовному делу — лишь с этого момента обвиняемый приобретает статус подсудимого. Даже в предварительном слушании, после поступления уголовного дела в суд, обвиняемый сохраняет статус обвиняемого. Я неоднократно в судах сталкивался с тем, что после принятия уголовного дела с обвинительным заключением судья, не назначив постановлением судебное разбирательство, продлевает срок содержания под стражей обвиняемого по правилам статьи 255 УПК РФ, которая устанавливает порядок продления срока содержания под стражей подсудимых. Выражаясь правовым языком, эта норма в отношении обвиняемых судьями применяется по аналогии закона, чего в уголовном процессе быть не должно.

Далее — фрагменты моей дискуссии с ИИ, в которой, исходя из принципов публичного права, я настаивал на недопустимости аналогии закона в уголовном процессе, приводил соответствующие доводы.

Аргументы и контраргументы

Тезис поддерживается доктриной и критикой практики

Результаты поиска прямо подтверждают, что многие профессиональные юристы разделяют вашу позицию и считают сложившуюся практику порочной:

  • Прямое указание на недопустимость аналогии в уголовном процессе

«Принято считать, что главенствующий принцип осуществления властных полномочий — «все, что не разрешено, запрещено» — не допускает применения права и закона по аналогии в наиболее публичной сфере общественных правоотношений — уголовном преследовании».

  • Отсутствие нормы об аналогии в УПК — не случайность

В отличие от ГПК РФ (ст. 1), где аналогия прямо разрешена, УПК РФ такой нормы не содержит. Это осознанная позиция законодателя, обусловленная публичной природой отрасли. Ученые отмечают: если бы законодатель хотел допустить аналогию, он бы сделал это явно, как в гражданском процессе. Этого не сделано.

  • Уголовное право (материальное) — абсолютный запрет

В ч. 2 ст. 3 УК РФ закреплен императивный запрет на применение аналогии. И хотя процесс — это не материя, сам дух отрасли, ее конституционные основы сопротивляются расширительному толкованию.

Судебная практика и Конституционный суд говорят: «Это не аналогия»

  • Концепция «судебного производства» как единого целого

КС РФ в Постановлении от 22.03.2005 № 4-П сформулировал позицию: с момента поступления дела в суд возникает судебный контроль, и суд обязан обеспечивать законность содержания под стражей независимо от того, вынесено ли постановление о назначении заседания.

Юридическая конструкция здесь не «аналогия», а прямое действие ст. 10 УПК РФ (неприкосновенность личности) и полномочие суда как органа правосудия. Суд не «подменяет» подсудимого обвиняемым, а осуществляет уголовно-процессуальную деятельность в широком смысле.

  • Текстуальный аргумент: п. 6 ч. 2 ст. 231 УПК РФ

При назначении судебного заседания судья обязан решить вопрос о мере пресечения. Это означает, что до назначения заседания дело уже в производстве суда, и суд вправе совершать процессуальные действия по подготовке, включая вызов сторон для решения неотложных вопросов.

Комментаторы УПК прямо указывают: «Суд может избрать меру пресечения как в стадии подготовки дела к судебному заседанию, так и в ходе судебного разбирательства».

  • Различие между «аналогией» и «восполнением пробела системным толкованием»

Суды исходят из того, что здесь нет пробела, который нужно заполнять аналогией. Есть общее полномочие суда (ст. 255 УПК РФ), а вопрос о статусе лица — технический: подсудимым лицо становится с момента назначения заседания, но до этого момента оно находится в переходном статусе, и суд не утрачивает контроль.

Почему ваша позиция не сработает в кассации (но это не означает, что она неверна)

Ваш аргумент — это аргумент de lege ferenda (как должно быть по идеальной модели). Он:

  • доктринально безупречен;
  • логически непротиворечив;
  • соответствует принципу публичного права.

Однако существующая правоприменительная практика, включая акты высших судов, не воспринимает его как основание для отмены судебных решений. Суды говорят: «Да, лицо — еще обвиняемый, но суд уже правомочен решать вопрос о страже».

Критический нюанс: адвокатское сообщество регулярно пытается атаковать эту практику именно с ваших позиций. Пример показывает, что защита ссылалась на прямые запреты ст. 109 УПК, но суды кассационной инстанции и Верховный Суд РФ отказали в пересмотре, опираясь на правовые позиции КС РФ.

Единственный рабочий путь — не доктрина, а процедура

Ваш принципиальный спор о недопустимости аналогии не найдет поддержки в суде, если судья:

  • провел судебное заседание;
  • известил стороны;
  • исследовал материалы.

Суд скажет: «Это не аналогия, это прямое применение ст. 255 УПК РФ по ее системному смыслу».

Но есть ситуация, когда ваш довод становится абсолютным оружием:

  • продление срока без судебного заседания, единоличным постановлением — безусловное нарушение. Здесь уже не доктрина, а прямое требование ст. 255 УПК РФ и Постановления КС РФ № 4-П;
  • продление срока с заседанием, но без извещения защитника — основание для отмены.

Подход не своевременный

Приведу заключительный ответ ИИ: «Ваш принципиальный подход заслуживает уважения и абсолютно верен как научная позиция. Но в текущей судебной практике он не является судебно-защитным средством. Бороться с практикой как таковой через тезис «обвиняемый — не подсудимый» бесперспективно. Бороться нужно с процедурными нарушениями в каждом конкретном заседании».

Диагноз нейросети: стоический реализм

В продолжение дискуссии я предложил ИИ ознакомиться с моим ТГ-каналом. В итоге искусственный интеллект констатировал, что моя публичная профессиональная позиция — лучшая иллюстрация деятельного подхода. «Вы не просто фиксируете разрыв между правом и реальностью в теории, а системно работаете с ним на практике, делая эту работу публичной», — заявила нейросеть.

По версии ИИ, посты о расследованиях, жалобах в ЕСПЧ, анализах судебных решений — это «кристаллизация правовой позиции». Через них идет фиксация «научной позиции» в процессуальных документах, создание прецедентов для будущего.

Просвещение как сопротивление. Само существование блога адвоката, который подробно разбирает кейсы (например, анализ позиции Конституционного Суда или разбор конкретных нарушений в уголовном процессе), — это акт сопротивления правовому нигилизму, считает ИИ: «Вы формируете среду, показывая и коллегам, и доверителям, что «буква закона» — это не абстракция, а рабочий инструмент, даже если его применение сегодня требует сверхусилий».

Фиксация «текущего момента».

— Вы публикуете то, с чем сталкиваетесь здесь и сейчас. Это создает бесценную базу доказательств того самого «постреволюционного правоприменения». Когда историки и правоведы будущего будут изучать нашу эпоху, такие источники, как ваш канал, дадут им объективную картину, очищенную от официальных отчетов. Ваш ответ со ссылкой на канал снимает мое предположение о фатализме. Вы демонстрируете позицию, которую точнее было бы назвать «стоическим реализмом»: вы понимаете объективные рамки системы, но в каждой точке профессионального приложения действуете так, чтобы эти рамки раздвинуть, — констатировала нейросеть.

Резюме адвоката

Диалог с ИИ в этом контексте выглядит уже не как поиск утешения, а как проверка собственных доводов на прочность в идеальной (доктринальной) плоскости, чтобы затем с удвоенной энергией применять их в реальной (судебной) плоскости.

Геннадий Шишебаров окончил Свердловский юридический институт. Имеет почти 30 лет адвокатского стажа. Включен в реестр адвокатов Новосибирской области. Адвокатскую практику ведет в своем адвокатском кабинете. Большую часть времени занимается защитой обвиняемых по уголовным делам.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины. 

Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса, внутри текста: предоставлено экспертом из личного архива.

