Поддельные купюры на 130 тысяч рублей обнаружили в Новосибирской области

  • 12/12/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Больше половины фальшивок — пятитысячные купюры

За первые девять месяцев 2025 года специалисты банков Новосибирской области обнаружили 43 поддельные банкноты. Это чуть больше, чем в 2024 году (38 банкнот), в тоже время показатель значительно ниже, чем в 2023 году, когда выявили 67 подделок.

Ущерб от подделок снижается третий год подряд. В 2023 году он составил 220 тысяч рублей, в 2024-м — 140 тысяч, а в 2025-м — 130 тысяч рублей.

В 500 году, в отличие от прошлого, обнаружили одну фальшивую банкноту номиналом 500 рублей и четыре по 100 рублей.

— Мы видим, что чаще всего злоумышленники пытаются подделать пятитысячные купюры, на которые приходится 53% всех изъятых фальшивок. На втором месте – тысячные банкноты с долей 35%. Важно помнить: если у вас при расчетах возникли сомнения, проверяйте банкноту по нескольким защитным признакам. Мошенники пытаются имитировать отдельные защитные элементы – например, водяной знак или рельефную надпись. Но воспроизвести одновременно несколько всегда сложно. Именно комплексная проверка — самый надежный способ отличить подделку, — отметил Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Важно помнить, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт фальшивых денег в России караются законом. Преступнику грозят принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пятнадцати лет.

За девять месяцев 2025 года целом по регионам Сибири обнаружили 181 фальшивую банкноту на сумму 600 тысяч рублей. В 2024 году нашли 227 подделок на 800 тысяч рублей, а в 2023 — 296 фальшивок на миллион рублей.

Топ-3 номинала по количеству подделок в 2025 году:

  • 5000 рублей – 111 экземпляров;
  • 1000 рублей – 52;
  • 100 рублей – 10.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зафиксировали сбыт фальшивых 5-тысячных купюр в 2024 году.

Источник фото: Infopro54.

Рубрики : Право&Порядок Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : подделка деньги Банк России


Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Поддельные купюры на 130 тысяч рублей обнаружили в Новосибирской области
