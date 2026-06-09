Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

В Новосибирске 10 июня состоится заседание суда по вопросу продления срока содержания под стражей для Александра Грицая, бывшего главы Западно-Сибирской железной дороги. Его обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили источники Коммерсанта- Сибирь.

Александра Грицая задержали 16 апреля. Он возглавлял ЗСЖД с 2018 года. Основанием для задержания стало уголовное дело, возбужденное по материалам новосибирского управления ФСБ.

Следствие считает, что Грицай покровительствовал бизнесменам из сферы строительства железных дорог и грузоперевозок. В обмен они давали ему взятки. По предварительным данным, сумма взяток превысила 50 миллионов рублей. Грицай отрицает все обвинения.

17 апреля Ленинский районный суд Новосибирска по запросу следствия отправил Александра Грицая в СИЗО на два месяца, до 16 июня. Адвокаты пытались обжаловать это решение, но 14 мая Новосибирский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Ранее редакция сообщала о том, что организаторов многомиллионной аферы с деньгами дольщиков осудили в Новосибирске.