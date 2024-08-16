Рекламодателям

Застройщики в Новосибирске заключают с покупателями договоры с частичной оплатой

  • 16/08/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Застройщики в Новосибирске заключают с покупателями договоры с частичной оплатой
Это один из вариантов продажи квартир в условиях запредельных ипотечных ставок.

После отмены льготной ипотеки застройщики снова массово уходят в «серые» схемы продажи жилья. Об этом сообщают федеральные СМИ. В частности, по данным «РИА Новости», около 85% девелоперов, работающих в Московском регионе, стали предлагать гражданам ставку по ипотеке 0,1% на короткий срок и не менее 12% на весь срок при субсидировании от девелопера. Эксперты «Циан» отмечают, что Центробанк неоднократно выступал против субсидированных программ застройщиков. По мнению регулятора, девелоперы, использующие маркетинговые схемы, компенсируют расходы, повышая цены на жилье. Тем не менее сейчас они вернулись на рынок.

Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон рассказал корреспонденту Infopro54, что в Новосибирске застройщики сейчас также активно используют основной договор с частичной оплатой. Причем собеседник редакции заявил, что их нельзя относить к «серым» схемам.

— Сегодня все застройщики Новосибирска строят дома по 214-ФЗ, а значит, должны наполнять эскроу-счета. Чем менее наполнен счет, тем больше ставка по кредиту, — комментирует эксперт. — Однако в нынешних условиях не все застройщики могут субсидировать текущую процентную ставку, поэтому они запустили иную схему продажи, позволяющую формировать трафик клиентов, с которых можно будет взять деньги после нормализации ставки ЦБ. Фактически сейчас идет работа на то, чтобы найти клиента и его зафиксировать.

По оценке Григория Якобсона, такой подход интересен прежде всего клиенту, так как позволяет зафиксировать текущие цены на квартиры.

— По всем прогнозам, стоимость квадратного метра на новостройки снижаться не будет. Себестоимость строительства не снижается, земля дорожает, стройматериалы также растут в цене. Если клиент не хочет брать ипотеку под 22%, но хочет забронировать квартиру на старте строительства, он может это сделать по специальной программе, — рассказывает Якобсон принцип работы застройщиков. — Покупатель вносит на счет эскроу предоплату в размере 5-20%, а потом подписывает с застройщиком договор о рассрочке. Срок рассрочки индивидуален и зависит от того, сколько может подождать застройщик. После завершения рассрочки клиент должен внести на счет эскроу всю сумму за квартиру либо дождаться спецпрограмм, снижения ставки и взять ипотеку. Для этого нужно будет по допсоглашению внести изменение в Росреестр о замене системы расчета.

При этом собеседник Infopro54 подчеркнул, что использование договоров с частичной оплатой не повышает риски превращения дома в долгострой.

— По 214-ФЗ для строительства дома привлекается проектное финансирование, то есть расчет идет банковскими деньгами. Но чем дольше застройщик ими пользуется, тем меньше его маржинальность. С другой стороны, никто из строителей не хочет остаться с введенным, но нераспроданным объектом, — комментирует Григорий Якобсон. — По факту сегодня в Новосибирске не использовать дополнительные схемы продажи квартир не может себе позволить ни один застройщик.

Напомним, в июле в Новосибирской агломерации по ДДУ были реализованы 950 квартир и апартаментов в новостройках. Это на 67,1% меньше,  чем в июне, сообщал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. В топ-10 по количеству проданных квартир и апартаментов, по его словам, вошли: «Брусника», «Энергомонтаж», «ВИРА», «КПД ГАЗСТРОЙ», ГК СМСС, ГК «Расцветай» ГК «Первый Строительный Фонд», SG Development, ГК «СОЮЗ» и концерн «СИБИРЬ».

Ранее редакция сообщала о том, что количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза.

Фото freepik, автор: freepik

190

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : продажа квартиры новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Если бренд три года не использовался в России, то он может сменить владельца.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Запрет продажи алкоголя на День города подписал мэр Бердска 
16/08/24 13:00
Общество
Институт СО РАН вошел в консорциум суперкомпьютерных центров России
16/08/24 12:29
Наука Технологии
Мигрант предоставил справку о ВИЧ-инфекции, чтобы не ехать в военкомат в Новосибирске
16/08/24 12:05
Право&Порядок
До +25 и дожди с грозами ожидают в выходные жителей Новосибирска
16/08/24 12:00
Общество
Пассажирке севшего в поле под Новосибирском самолета авиакомпания выплатит компенсацию
16/08/24 11:30
Право&Порядок
Депутат горсовета Игорь Атякшев перешел в правительство Новосибирской области
16/08/24 11:15
Власть Отставки и назначения
В 2024 году строители Новосибирска заявили более 12 тысяч вакансий
16/08/24 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
В жилом районе Светлый открыт опорный пункт полиции
16/08/24 10:52
Недвижимость Общество
Трое рабочих погибли, упав в кипяток при ремонте теплосетей в лицее Новосибирска
16/08/24 10:25
Право&Порядок
Женщина для продажи квартиры погасила долг в Новосибирске
16/08/24 10:15
Право&Порядок
Заканчивается первый этап ремонта Димитровского моста в Новосибирске
16/08/24 9:45
Город
Застройщики в Новосибирске заключают с покупателями договоры с частичной оплатой
16/08/24 9:00
Бизнес Недвижимость
Мемориальную доску в память об Анатолии Квашнине открыли в Новосибирске
15/08/24 20:00
Власть
100 тысяч за неправильную парковку самоката в Новосибирске заплатила компания «ВУШ»
15/08/24 19:30
Бизнес Власть Город
На строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще полтора года
15/08/24 19:00
Бизнес Власть Медицина
Ваша НЕчесть: в Новосибирске федеральный судья получил срок за взятки
15/08/24 18:15
Право&Порядок
Должник больше года скрывал автомобиль от приставов Новосибирска
15/08/24 18:00
Право&Порядок
В Академгородке запустили серийный выпуск вакуумных камер для СКИФа
15/08/24 17:30
Бизнес Инновации Технологии
На форуме «Армия-2024» представлен новый беспилотник «Журавль» из Новосибирска
15/08/24 17:00
Общество
Странную «бумажную» конструкцию нашла в лесу жительница Новосибирской области
15/08/24 16:45
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
«Россети Новосибирск» завершают прокладку питающих линий для микрорайона «Клюквенный»
14/08/24 13:57
Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия
14/08/24 9:00
Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске
13/08/24 11:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие
13/08/24 9:00
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска