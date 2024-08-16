Застройщики в Новосибирске заключают с покупателями договоры с частичной оплатой

После отмены льготной ипотеки застройщики снова массово уходят в «серые» схемы продажи жилья. Об этом сообщают федеральные СМИ. В частности, по данным «РИА Новости», около 85% девелоперов, работающих в Московском регионе, стали предлагать гражданам ставку по ипотеке 0,1% на короткий срок и не менее 12% на весь срок при субсидировании от девелопера. Эксперты «Циан» отмечают, что Центробанк неоднократно выступал против субсидированных программ застройщиков. По мнению регулятора, девелоперы, использующие маркетинговые схемы, компенсируют расходы, повышая цены на жилье. Тем не менее сейчас они вернулись на рынок.

Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон рассказал корреспонденту Infopro54, что в Новосибирске застройщики сейчас также активно используют основной договор с частичной оплатой. Причем собеседник редакции заявил, что их нельзя относить к «серым» схемам.

— Сегодня все застройщики Новосибирска строят дома по 214-ФЗ, а значит, должны наполнять эскроу-счета. Чем менее наполнен счет, тем больше ставка по кредиту, — комментирует эксперт. — Однако в нынешних условиях не все застройщики могут субсидировать текущую процентную ставку, поэтому они запустили иную схему продажи, позволяющую формировать трафик клиентов, с которых можно будет взять деньги после нормализации ставки ЦБ. Фактически сейчас идет работа на то, чтобы найти клиента и его зафиксировать.

По оценке Григория Якобсона, такой подход интересен прежде всего клиенту, так как позволяет зафиксировать текущие цены на квартиры.

— По всем прогнозам, стоимость квадратного метра на новостройки снижаться не будет. Себестоимость строительства не снижается, земля дорожает, стройматериалы также растут в цене. Если клиент не хочет брать ипотеку под 22%, но хочет забронировать квартиру на старте строительства, он может это сделать по специальной программе, — рассказывает Якобсон принцип работы застройщиков. — Покупатель вносит на счет эскроу предоплату в размере 5-20%, а потом подписывает с застройщиком договор о рассрочке. Срок рассрочки индивидуален и зависит от того, сколько может подождать застройщик. После завершения рассрочки клиент должен внести на счет эскроу всю сумму за квартиру либо дождаться спецпрограмм, снижения ставки и взять ипотеку. Для этого нужно будет по допсоглашению внести изменение в Росреестр о замене системы расчета.

При этом собеседник Infopro54 подчеркнул, что использование договоров с частичной оплатой не повышает риски превращения дома в долгострой.

— По 214-ФЗ для строительства дома привлекается проектное финансирование, то есть расчет идет банковскими деньгами. Но чем дольше застройщик ими пользуется, тем меньше его маржинальность. С другой стороны, никто из строителей не хочет остаться с введенным, но нераспроданным объектом, — комментирует Григорий Якобсон. — По факту сегодня в Новосибирске не использовать дополнительные схемы продажи квартир не может себе позволить ни один застройщик.

Напомним, в июле в Новосибирской агломерации по ДДУ были реализованы 950 квартир и апартаментов в новостройках. Это на 67,1% меньше, чем в июне, сообщал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. В топ-10 по количеству проданных квартир и апартаментов, по его словам, вошли: «Брусника», «Энергомонтаж», «ВИРА», «КПД ГАЗСТРОЙ», ГК СМСС, ГК «Расцветай» ГК «Первый Строительный Фонд», SG Development, ГК «СОЮЗ» и концерн «СИБИРЬ».

Ранее редакция сообщала о том, что количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза.