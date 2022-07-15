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Вице-мэр Новосибирска подозревается в клевете

  • 15/07/2022, 13:09
Автор:
новости Новосибирска
В его кабинете прошли обыски.

В кабинете заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова прошли обыски. Чиновника подозревают в клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Об этом сообщает сайт «Родные берега» со ссылкой на самого вице-мэра.

Следственные действия проходят по заявлению депутата Госдумы Савельева по надуманным основаниям, цитирует чиновника издание. Я доверяю правоохранительным органам.

Портал НГС, через пресс-центр мэрии, Артем Скатов сообщил:

— Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду. Я абсолютно спокоен. Я доверяю правоохранительным органам.

Как сообщает портал «Сибкрай» со ссылкой на собственные источники, поводом для начала следственных действий в отношении вице-мэра стала несоответствующая действительности информация относительно Савельева, распространяемая в подконтрольном Скатову телеграмм-канале. Об этом депутат Госдумы заявил в правоохранительные органы.

Савельев обратился в правоохранительные органы после публикации, порочащей его честь и достоинство, полицейские без труда установили владельца этого тг-канала и пригласили его на беседу, передаёт «Сибкрай». Узнав об этом, Скатов попытался договориться с владельцем тг-канала, чтобы тот взял всю ответственность на себя, посулив ему немало жизненных благ. Скатов и не подозревал, что встреча проходит под контролем правоохранителей.

Следует отметить, что информация, мягко говоря, сомнительного содержания относительно разных персон периодически появляется в телеграмм-каналах, контроль над которыми неоднократно приписывается Скатову. Сам чиновник, по информации редакции, входит в круг наиболее приближённых к мэру лиц, и ряд его действий источники редакции в политических кругах расценивают как дискредитацию самого главы города. В частности, как уже сообщалось, в ходе выборной кампании 2020 года кандидатами «команды мэра» в Заельцовском районе, в состав которой входил Скатов использовались недобросовестные методы против конкурентов, https://infopro54.ru/news/bannernye-vojny-razvernulis-v-rajonax-novosibirska/ в частности, привлечение спойлера против одного из кандидатов, о чём впоследствии сам спойлер сообщил в СМИ. Несколькими годами ранее коммунисты выразили Скатову недоверие, большинством голосов проголосовав против его переизбрание в состав обкома. Впоследствии Анатолий Локоть своего протеже в обком всё же «вытянул», несмотря на его первые позиции во внутрипартийном антирейтинге.

 

Ранее редакция сообщала о следственных действиях в отношении начальника отдела строительного контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Владислава Кондратьева, начальника лаборатории контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Василия Лаврентьева. В конце прошлого года в поле зрения следственных органов попал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : политика обыски Мэрия клевета власть


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