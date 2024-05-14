Прокуратура требует вернуть снегоплавильную станцию в собственность мэрии Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области обратилась в суд и потребовала расторгнуть сделку по продаже муниципальной доли в праве собственности на снегоплавильную станцию и земельного участка на ул Федосеева компании ООО «Строй-Сервис», а также настаивает на том, чтобы вернуть эти активы в собственность мэрии Новосибирска.
Как сообщили в прокуратуре, доля в станции была продана инвестору без проведения торгов по заниженной цене: 4,2 млн рублей при том, что на строительство объекта из бюджета было потрачено почти 32 млн рублей.
— Кроме того. в соглашении о приватизации не было предусмотрено условие о сохранении назначения объекта. Это повлекло за собой длительное неиспользование станции и ее частичный демонтаж, — отметили в ведомстве. — При этом «Строй-Сервис» получил земельный участок по льготной цене.
В 2017 году жители дома на Кошурникова, который был построен рядом со станцией, обратились в суд с требованием остановить ее работу из-за высокого уровня шума.
В 2019 году аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирска выявили факт реализации снегоплавильной станции ООО «Строй-Сервис» по цене «значительно уступающей сумме вложений в данное имущество».
В декабре 2022 года прокуратура направляла мэру Новосибирска представление о переносе станции.
Ранее редакция сообщала о том, что минувшей зимой в Новосибирске было подготовлено 14 площадок для складирования снега.
Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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