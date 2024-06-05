«Замечания по поликлиникам не критические»: в ГК «ВИС» прокомментировали претензии Госстройнадзора Новосибирска

Выявление замечаний — не экстраординарный факт, а обычная практика любого строительного проекта. Все замечания устраняются в рабочем порядке и после этого предъявляются представителям органа, предъявившего замечание. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС», комментируя высказывания начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Алексея Нечунаева о нарушениях, выявленных при строительстве поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнёрства.

— Все замечания, предъявленные по результатам проверок специалистами Госстройнадзора, не носят критического характера, не влияют на эксплуатационные характеристики объектов и устраняются в рабочем порядке для последующего контроля, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Претензии по устройству фундаментов в группе объяснили разночтением стадий документации — проектной и рабочей и заявили, что разночтения будут устранены до момента получения заключения о соответствии проектной документации в Госстройнадзоре.

Все замены материалов связаны с уходом с рынка РФ соответствующих поставщиков, либо со снятием материалов с производства. Замена согласовывается с проектными институтами.

Замечания по организации строительной площадки, возникающие в процессе производства работ, не носят систематический характер и своевременно устраняются. Они никак не влияют на надёжность и безопасность объектов.

Разрыв в проведении мероприятий по геотехническому мониторингу связан с приостановкой работ по поликлинике №16 в связи со сменой субподрядной организации. Мероприятия будут в обязательном порядке возобновлены при продолжении строительно-монтажных работ.

Дефекты в железобетонных конструкциях каркаса имеют некрупный характер, некритичны. Кроме того, они своевременно устраняются.

В ГК «ВИС» детально прокомментировали ключевые замечания:

В компании также подчеркнули, что все объекты, строящиеся в рамках ГЧП-проекта, будут проходить итоговые проверки специалистами нескольких государственных контролирующих органов, что является безусловной гарантией качества сдаваемых объектов.

Напомним, соглашение о строительстве ГЧП поликлиник было заключено в 2019 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области предлагали достроить три поликлиники за счет бюджета. В том числе в связи с необоснованным ростом их цены.

В марте 2024 инспекция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 в Октябрьском районе (рассчитана на 967 посетителей за смену).

Ранее редакция сообщала о том, что поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года.