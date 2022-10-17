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Запасы угля в Новосибирской области удвоились

  • 17/10/2022, 13:40
Автор:
отопительный сезон
В региональном правительстве сделали работу над прошлогодними ошибками.

Запасы угля в котельных на территории Новосибирской области в несколько раз превышают нормативные. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов в тематическом докладе по итогам подготовки коммунального сектора Новосибирской области к уже стартовавшему отопительному сезону.

Сформированы 180 тыс тонн угля (126% от норматива на начало сезона) и 682 тонны жидкого топлива (358% от норматива), приводит данные Архипов. Коммунальными предприятиями и учреждениями социальной сферы, имеющими котельные, заключены договоры на поставку угля, мазута и газа. Запас угля на ТЭЦ в Новосибирске составляет более 1 млн тонн при нормативе в 533 тыс. Для подготовки к отопительному периоду, уменьшения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, создание нормативного запаса топлива, муниципальным образованиям в 2022 году из бюджета области выделена субсидия в размере 2,5 млрд руб.

По словам министра, предпосылок для прошлогодней ситуации, когда регионы Сибири ощущали проблемы с поставками угля, нет регион плотно работает с поставщиками.

Отопительный сезон

Около двухсот многоквартирных домов Новосибирска не готовы к отопительному сезону

Что касается областного центра, то здесь в рамках подготовки к зиме, отмечают рост объёма работ в разы.

Вместе с СГК проделано в 6 раз больше объёмов работ, сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На сегодня два объекта находятся в завершающей стадии. Но это никак не сказывается на системе отопления. Она развёрнута вовремя, и сегодня отопление подаётся на все объекты.

По информации правительства Новосибирской области, в настоящее время к зиме подготовлены 15 тыс жилых домов, 5,8 тыс социально-культурных объектов, 1,1 тыс котельных, более 5 тыс км теплосетей и более 10 тыс км сетей водоснабжения. Паспорта готовности к работе в отопительный период получили более 15 тыс потребителей теплоэнергии, 211 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 64 муниципальных образования (54%).

 

Ранее редакция сообщала об изменении для потребителей цен на уголь.

 

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : уголь отопительный сезон


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