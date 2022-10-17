Запасы угля в Новосибирской области удвоились

Запасы угля в котельных на территории Новосибирской области в несколько раз превышают нормативные. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов в тематическом докладе по итогам подготовки коммунального сектора Новосибирской области к уже стартовавшему отопительному сезону.

— Сформированы 180 тыс тонн угля (126% от норматива на начало сезона) и 682 тонны жидкого топлива (358% от норматива), — приводит данные Архипов. — Коммунальными предприятиями и учреждениями социальной сферы, имеющими котельные, заключены договоры на поставку угля, мазута и газа. Запас угля на ТЭЦ в Новосибирске составляет более 1 млн тонн при нормативе в 533 тыс. Для подготовки к отопительному периоду, уменьшения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, создание нормативного запаса топлива, муниципальным образованиям в 2022 году из бюджета области выделена субсидия в размере 2,5 млрд руб.

По словам министра, предпосылок для прошлогодней ситуации, когда регионы Сибири ощущали проблемы с поставками угля, нет — регион плотно работает с поставщиками.

— Вместе с СГК проделано в 6 раз больше объёмов работ, — сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — На сегодня два объекта находятся в завершающей стадии. Но это никак не сказывается на системе отопления. Она развёрнута вовремя, и сегодня отопление подаётся на все объекты.

Что касается областного центра, то здесь в рамках подготовки к зиме, отмечают рост объёма работ в разы.

По информации правительства Новосибирской области, в настоящее время к зиме подготовлены 15 тыс жилых домов, 5,8 тыс социально-культурных объектов, 1,1 тыс котельных, более 5 тыс км теплосетей и более 10 тыс км сетей водоснабжения. Паспорта готовности к работе в отопительный период получили более 15 тыс потребителей теплоэнергии, 211 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 64 муниципальных образования (54%).

Ранее редакция сообщала об изменении для потребителей цен на уголь.