Бюджетникам области повысят зарплаты

Работникам бюджетной сферы в Новосибирской области, не подпавшим под майские указы президента, заработная плата будет индексирована в рамках «второй волны». Соответствующие средства в настоящее время предусмотрены и зарезервированы в областном бюджете. Об этом губернатор Андрей Травников объявил в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

— Напомню, мы летом принимали решение об индексации зарплаты для бюджетников, которые не подпадают под майские указы, — говорит губернатор. — Это было сделано с 1 июля. Тогда индексация составила 10%. Мы оговаривали, что осенью будет второе повышение зарплат после уточнения прогноза по годовой инфляции. Прогноз поступил, принято принципиальное решение о второй индексации зарплат для бюджетников, не подпадающих под действие майских указов.

В связи с этим глава региона озвучил ряд поручений профильным подразделениям.

— Прошу министерство финансов и министерство труда и соцразвития оперативно подготовить все необходимые нормативные акты на заседание правительства, — заявил Андрей Травников. — А ко всем руководителям обращаюсь с просьбой: оперативно реализовать это решение по своей подведомственной сети для того, чтобы работники бюджетных учреждений увидели это повышение в расчётных листах за октябрь. Также напоминаю о необходимости строго выполнять требования майских указов в отношении отдельных категорий работников: их зарплата должна строго следовать за темпами роста средней зарплаты по региону.

По информации правительства области, рост индексации составит 4%.

Напомним, что по данным портала Зарплата.ру по итогам сентября текущего года, в целом по Новосибирской области средняя медианная зарплата снизилась на 2% по отношению к июлю и составила 40 тыс руб. При этом есть специальности, по которым в сентябре отмечается рост медианных зарплат относительно июня: заработок увеличился у ветеринаров до 43,7 тыс. рублей (+26%), у массажистов — до 50 тыс. рублей (+20%), у швей — до 50 тыс. рублей (+10%), у автослесарей — до 60 тыс. рублей (+8%), у грузчиков — до 38 тыс. рублей (+7%), у монтажников — до 75 тыс. рублей (+7%), инженеров по эксплуатации — до 50 тыс. рублей (+6%).

С 1 декабря планируется повышение тарифов на ЖКХ до 9%, с 1 января 2023 года тарифов на капремонт – на 23%. Кроме того, мэрия Новосибирска уже анонсировала повышение цен на проезд в общественном транспорте. Как изменится стоимость проезда пока не сообщается, но в кулуарах идет речь о том, что поездка будет стоить 30 рублей.

Ранее редакция сообщала о темпах годовой инфляции в регионе и влияющих на них факторах.