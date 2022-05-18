Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 25 мая

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 мая, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени, — говорится в сообщении.

Речь идет об аэропортах Белгорода, Воронежа, Анапы, Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Брянска, Липецка, Курска и Элисты.

Напомним, ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.