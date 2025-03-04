Общественнику Стефанову прочат место главы нового департамента мэрии Новосибирска

Член регионального штаба «Народного фронта» (НФ) Александр Стефанов может стать руководителем нового дорожно-благоустроительного департамента мэрии Новосибирска. Решение о его назначении будет решено до конца недели, сообщил источник редакции Infopro54.

— Предложение есть. Решение ожидается на этой неделе, — подтвердил редакции Infopro54 Александр Стефанов.

На «сложность должности», по его словам, накладывается проблема этапа структурной реорганизации, в который необходимо сохранить положительную динамику, отмечаемую многими жителями города.

Стоит отметить, что бывший начальник информационно-аналитического управления мэрии Кирилл Наконечный в своем телеграм-канале в конце февраля прогнозировал назначение общественника на эту должность.

— Александр Стефанов, Вячеслав Ашурков, Алексей Мазур… Мог бы кто-то из этого списка отвечать за качество дорог Новосибирска? Скажу честно: после ареста Константина Васильева пришла мне в голову креативная идея, что пора выбирать на эту опасную должность человека, наделённого общественным доверием. Вплоть до рейтингового голосования на Госуслугах! Идея фантастическая, но как иначе? Если уже ничто иное не защищает ответственных руководителей от показательных посадок. Самому не верится, но сценарий с общественником во главе департамента всерьёз рассматривают в мэрии. С одной поправкой — выбирать будут кулуарно, по согласованию с силовиками, — отмечал он.

Напомним, с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры в сентябре 2024 года выступил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений администрации. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.

За последние несколько лет в городе сменилось несколько руководителей транспортного департамента. Должность достаточно долго была вакантной. Экс-глава ведомства Константин Васильев и его зам Олеся Богомазова сейчас находятся под следствием. В июне главой транспортного департамента назначен Иосиф Кодалаев.

В октябре 2024 года депутаты горсовета приняли решение о разделении департамента на две структуры: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса для оптимизации деятельности структурных подразделений.

Александр Стефанов – координатор дорожной инспекции штаба «Народный фронт» в Новосибирской области. Входит в межведомственные комиссии и рабочие группы Роставтодор, Минтранса, ГАИ. Очень часто Стефанов выступает с критикой дорожного хозяйства в Новосибирске. С 2013 по 2025 год возглавлял инжиниринговую компанию ООО «Скиф-М».

Ранее редакция сообщала, что власти Новосибирска решили отказаться от «Бионорда» и пескосоляной смеси. В следующем зимнем сезоне 2025-2026 годов дорожные службы города Новосибирска их заменят солью.