Зарплатные ожидания у соискателей без высшего образования выросли в Новосибирской области

Зарплатные ожидания соискателей без высшего образования растут. Женщины со средним специальным образованием хотят получать на 25% больше, чем годом ранее, а со средним — на 29% больше.

Ожидаемый заработок мужчин со средним специальным образованием за год вырос на 19%, со средним — на 27%. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

— Кадровый дефицит вынуждает работодателей повышать зарплаты. Поэтому соискатели востребованных специальностей оценивают себя выше. При этом дефицит «синих воротничков» также простимулировал рост ожидаемого заработка среди женщин, поскольку работодатели стали более лояльны к кандидатам и менее консервативны в требованиях к соискателям, — отмечают аналитики.

Эксперты добавили, что женщины, не всегда готовы жертвовать своим временем и силами в ущерб близким даже ради более высокого дохода, поэтому разница желаемого дохода между представителями сильного и слабого пола в пользу мужчин.

Исследование показало, что наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали администраторы (+30% у мужчин — до 54,6 тыс.рублей, +17% у женщин — до 44,8 тыс.рублей), водители (+9% у мужчин — до 72,6 тыс.рублей, +22% у женщин — до 70 тыс.рублей), кладовщики (+32% у мужчин — до 71,4 тыс.рублей, +26% у женщин — до 52,7 тыс.рублей), менеджеры по продажам (+27% у мужчин — до 65,1 тыс.рублей, +15% у женщин — до 49,8 тыс.рублей), мерчендайзеры (+31% у мужчин — до 56,6 тыс.рублей, +15% у женщин — до 43,3 тыс.рублей), операторы call-центров (+19% у мужчин — до 47,4 тыс.рублей, +21% у женщин — до 43 тыс.рублей), операторы производственной линии (+13% у мужчин — до 58,3 тыс.рублей, +10% у женщин — до 43,2 тыс.рублей), повара (+36% у мужчин — до 59,4 тыс.рублей, +17% у женщин — до 44,9 тыс.рублей), продавцы-консультанты (+13% у мужчин — до 45 тыс.рублей, +22% у женщин — до 41,6 тыс.рублей), товароведы (+25% у мужчин — до 50 тыс.рублей, +16% у женщин — до 53,3 тыс.рублей), упаковщики (+20% у мужчин — до 55 тыс.рублей, +17% у женщин — до 45 тыс.рублей.

Ранее редакция сообщала, что 40 тысяч сотрудников не хватает предприятиям и организациям Новосибирской области. Это на 26,2% больше аналогичного периода прошлого года.