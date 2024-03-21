«Закрыли нахрен*»: скандальный Nebar устроит прощальную вечеринку в Новосибирске

В Новосибирске после череды скандалов закрывается ночной клуб Nebar. Причиной стало возмущение общественности секс-оргиями на барной стойке заведения, видео с которыми облетело социальные сети.

Клуб пригласил своих поклонников на прощальную вечеринку.

— «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — сказал бы Александр Сергеевич на творящееся, но мы будем лаконичнее: закрыли нахрен*! Почти 6 лет заведение приманивало отцов и матерей Новосибирска, будущих мэров и прошлых дворников, самых горячих крошек в радиусе 200 км и самых чётких ребят со всех окрестностей, — так кратко рассказали историю заведения его сотрудники.

Руководство Nebar считают травлей действия со стороны властей, общественников и простых новосибирцев в последние месяцы.

— Мы шумели и гремели на стойке, под стойкой и даже иногда вместо стойки. Мы танцевали и любили так, будто утро никогда не наступит, а молодость всё простит. Серость, тупость и грусть обычно кричат громче всех и слышно этот возглас обиженных далеко, пусть он и полон вранья и клеветы. Двери культового места закроются навсегда, — заявили в Nebar.

Напомним, заведение на улице Ядринцевской «прославилось» после видео, выложенного в сеть. На кадрах один из сотрудников занимается сексом с обнаженной женщиной на барной стойке. После возмущений общественников в клуб нагрянули проверки и было возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Ранее редакция сообщала о том, что звезда «Слова пацана» Никита Кологривый оскандалился по полной программе в родном Новосибирске. Его поведение осудили политики и представители актерской среды. 21 марта Центральный районный суд назначит ему наказание за хулиганские действия.

*Нецензурное выражение.