Дело актера Никиты Кологривого начали рассматривать в новосибирском суде

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение административного дела за мелкое хулиганство. В качестве виновника ― известный актер Никита Кологривый.

Амбициозный сибирский парень за несколько дней стал главным героем региональных и всероссийских СМИ. Сначала Никита устроил сканадал в кинотеатре «Победа», поругавшись с организаторами фестиваля, а затем отметился плохим поведением в местном баре.

Редакция Infopro54 публиковала видео ночных похождений звезды. Кологривый бурно флиртовал с сотрудницей заведения, укусил ее за ногу, лез в драку с посетителями, а затем устроил «модный показ» и начал раздеваться на глазах у изумленной публики. Администрация бара написала заявление в полицию. Накануне Никиту задержали.

Теперь суду предстоит определить меру наказания для буйного актера. Утром, 21 марта, Никиту доставили на заседание. Актера провели через запасной вход, так как у главного его поджидали видеокамеры репортеров. Ему грозит административный штраф или арест до 15 суток.

Эту ночь артист провел в обезьяннике.