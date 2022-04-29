Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ продлены до 7 мая

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая 2022 года 03:45 мск. Остальные аэропорты РФ работают штатно, сообщает Росавиация.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Пассажиров рекомендовано перевозить по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация также напомнила, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует узнавать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая.