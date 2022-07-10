В новосибирском вузе разрабатывают систему для выявления «просрочки» в магазинах

Студент факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, резидент СБИ «Гараж» разрабатывает программное обеспечение Fresh Checker для выявления скоропортящихся продуктов.

— Я довольно часто натыкался в магазинах на просроченную продукцию. Например, покупаешь продукт, и вроде все совпадает по датам, но он оказывается несвежим, или в спешке берешь товар, не глядя на сроки годности, и тоже получаешь «просрочку». Поэтому моей основной идеей разработки стало минимизировать затраты людей на поиск качественной продукции и как можно больше его упростить. Также у меня был ориентир на уже существующее приложение «Честный знак», которое запустила наша государственная программа по борьбе с контрафактной и скоропортящейся продукцией. Но об этом приложении знают немногие, а пользуются еще меньше. — рассказывает автор идеи Вячеслав Подсадников. — Принцип работы моей разработки будет основан на этом приложении, поэтому в планах обсудить совместный проект с разработчиками «Честного знака», создать общий продукт и внедрить его в массы.

— При просмотре данных Росстата — Федеральной службы государственной статистики, я обнаружил, что подобных программных обеспечений очень мало, а приложение «Честный знак», на мой взгляд, имеет ряд функциональных ограничений в удобстве и скорости использования. Я же хочу упростить и облегчить жизнь покупателям и, конечно же, сохранить их здоровье, — пояснил Вячеслав Подсадников.

По его словам, принцип работы устройства будет схож с Price Checker, которые устанавливают большинство магазинов для определения цены товара. Поменяется только задача: покупатель с помощью Fresh Checker, отсканировав штрих-код нужной продукции, сможет узнать дату изготовления, откуда продукт был доставлен, сколько был в пути и прочие детали, влияющие на качество и свежесть.

В ближайших планах разработчика — подать заявление на грант как оригинальный стартап, чтобы найти потенциальных партнеров и создать прототип устройства.

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