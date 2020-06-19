Застройщики просят адаптировать Налоговый кодекс к 214-ФЗ

— В соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), не включаются средства целевого финансирования в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств дольщиков и инвесторов. Это не учитывает новую модель финансирования долевого строительства многоквартирных домов с применением счетов эскроу, — пояснил InfoPro54 координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко.

По его словам, согласно разъяснениям Минфина РФ, средства участников долевого строительства, зачисленные на счета эскроу, не могут учитываться застройщиком в качестве средств целевого финансирования, поскольку фактически строительство осуществляется за счет кредитных средств. В результате застройщик должен их учитывать в качестве доходов и платить с них налог.

— Минфин подготовил поправки в 251 статью НК, по законопроекту проведены публичные обсуждения, эксперты Минэкономразвития РФ сделали вывод, что поправки позволяют решить возникшую проблему, но, наверное, в связи с эпидемической ситуацией, дальше законопроект пока не пошел, — констатировал Федорченко.

В связи с этим застройщики области через ассоциацию решили обратиться в региональный парламент с просьбой поддержать оперативное принятие законопроекта. Федорченко на заседании комитета по строительству и ЖКХ от лица отраслевого сообщества призвал депутатов выйти с соответствующим обращением в Минфин и Государственную Думу РФ.

Еще одной инициативой Ассоциации строительных организаций Новосибирской области является корректировка правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по льготной ипотеке (постановление правительства РФ от 23.04.2020 № 566).

— В правилах возмещение недополученного дохода осуществляется при выдаче кредита в пределах установленного лимита. Для Новосибирска — до 3 млн рублей. При этом самостоятельно заемщик должен оплатить не менее 20% цены квартиры, — напоминает Федорченко. — В Новосибирске лимит средств в размере 3,75 млн рублей (с учетом первоначального взноса) предполагает покупку лишь однокомнатной квартиры или студии, что не способствует улучшению жилищных условий.

Совместно с Сибирским Сбербанком ассоциация проработала инициативу, предлагающую применять субсидированные условия кредитования в отношении части ипотечного кредита в пределах указанных лимитов, а также предоставлять остальную часть кредитных средств для приобретения жилого помещения на общих условиях при условии первоначального взноса в размере 20% от стоимости.

— Если стоимость строящейся трехкомнатной квартиры в Новосибирске составляет 6,5 млн и гражданин располагает собственными средствами в размере 1,3 млн, то в ипотечном кредите он нуждается на сумму 5,2 млн рублей. При реализации указанного предложения гражданину можно было бы предоставить два ипотечных кредита на один приобретаемый объект: 3 млн в рамках программы господдержки (под 6,5% годовых) и 2,2 млн рублей на стандартных условиях банка, — приводит пример реализации корректировок собеседник InfoPro54.

С этим предложением новосибирцы вышли через НОСТРОЙ на Минстрой РФ — на замминистра Никиту Стасишина.

Напомним, на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента на этой неделе рассматривалась еще одна инициатива ассоциации — по предотвращению «потребительского экстремизма» в отношении застройщиков. Предполагается, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение сессии заксобрания — последней в нынешнем, шестом созыве.

Фото: pixabay.com, автор- Ben_Kerckx